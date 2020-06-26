Manisa protokolü deprem bölgesinde - Son Dakika

Manisa protokolü deprem bölgesinde

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa protokolü mahalleye gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

Merkez üssü Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa protokolü mahalleye gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Öte yandan deprem bölgesi havadan görüntülendi.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı


Manisa'nı Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem nedeniyle yaralanma ve maddi hasar meydana gelmezken, vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Deprem sırasında mahalle meydanına çıkan vatandaşlar daha sonra evlerine döndü. Deprem sonrası Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, 112 Acil Servis, Kızılay ve AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Milletvekilleri ve Saruhanlı protokolü vatandaşlarla sohbet ederek depremle ilgili son durum hakkında bilgi aldı.


Depremi yaşayan vatandaşlar, deprem sırasında panik içerisinde olduklarını ve bir süre evlerini terk ettiklerini belirterek, hasar meydana gelmeyen deprem sonrasında yeniden evlerine döndüklerini belirtti.


Depremin yaşandığı Kumkuyucak Mahallesi'ndeki son durum hakkında bilgi veren Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, "Saruhanlımız depremle yaşamayı öğrendi biliyor. Depremin yaşandığı ilk sıralarda tabi panik olabiliyor. Ben Saruhanlılı hemşehrilerimi sükünete davet ediyorum. Her şey belediyemizin ve devletimizin kurumları koordinatörlüğünde sahadayız. Kaymakamlığımız ve belediyemiz olarak hasar tespit çalışmalarını yapıyoruz. Belediyemizin ve devletimizin tüm kurumları burada. Vatandaşlarımızın ne sıkıntısı varsa yerel yönetimlerimiz ve devletimizin kurumları olarak çözeceğimizi söylüyorum. 2 gün önce Büyükbelen Mahallemizde sel felaketi yaşadık. Bugün de Kumkuyucak Mahallemizde bir deprem yaşadık. Allah afetlerden korusun diyoruz" dedi.


"AFAD ve UMKE ekiplerimize bir iş düşmemiş olması sevindirici"


Deprem bölgesinden açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Buraya ilk geldiğimizde bir panik havası vardı. Az bir deprem değil 5.5 ama şiddetine göre yıkımın yaşanmadığını gördük. Yaptığımız görüşmelerde burasının eskiden belde belediyesiydi. İyi kötü bu evler bir plan, proje, denetim görmüş evler. Geçmiş dönem çok yakındaki köylerde 4.7'de 60 tane ev ağır hasarlı olmuşken, bugün 12 tane ev orta hasarlı. Demek ki belediyenin denetimi, buraların iyi kötü zamanında buranın belediyelik ruhsatlı olması ve bir plan, proje, denetim görmüş olması önemli. Bundan alınacak dersler var. Şu anda AFAD burada, UMKE ekipleri burada. Onlara bir iş düşmemiş olması bizim açımızdan son derece memnuniyet verici. Vatandaşlarımızı olası artçı depremler konusunda uyarıyoruz. Merkezi idare olsun, yerel yönetimler olsun hepimizin depremin her an her yerde olabileceği konusunda tedbirli olmamız gerektiğini hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Hamdolsun vefat edenimiz yok, ağır hasarlı bir ev yok"


Deprem nedeniyle devletim tüm kurumlarının bölge olduğunu belirten AK Parti Manisa Milletvekili ve MKYK Üyesi Murat Baybatur, "Saruhanlı ilçemize Kumkuyucak Mahalle merkezi olmak üzere 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Görüyoruz ki hamdolsun vefat edenimiz yok, ağır hasarlı bir ev yok. Deprem sonra ilk olarak AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz bölgeye geldi. Burada gerekli incelemeler yürütülüyor. Tespitler yapıldıktan sonra devletimiz gereğini yapacaktır. Çok şiddetli hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.


Depremle ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - MANİSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa protokolü deprem bölgesinde - Son Dakika

Son Dakika

19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti 19:18 Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:04:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa protokolü deprem bölgesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]