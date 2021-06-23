Üye Girişi
Manisa Ruh Sağlığı personeline moral konseri - Son Dakika

Manisa Ruh Sağlığı personeline moral konseri

23.06.2021 19:51

- Manisa Ruh Sağlığı personeline moral konseri Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yönetimi, korona virüs salgını süresince yoğun bir tempoda çalışan personeli için hastane bahçesinde konser etkinliği düzenledi.

- Manisa Ruh Sağlığı personeline moral konseri

MANİSA - Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yönetimi, korona virüs salgını süresince yoğun bir tempoda çalışan personeli için hastane bahçesinde konser etkinliği düzenledi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi yönetimi, korona virüs salgını süresince yoğun bir tempoda çalışan sağlık çalışanlarını ihmal etmedi. Hastane personelinin moral ve motivasyonunu yükseltmek için harekete geçen Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengiz Cengisiz ve hastane yönetimi sağlık çalışanlarına unutulmaz bir konser etkinliği düzenledi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Tanıtım İletişim Birimi Sorumlusu Dr. Hüseyin İlter koordinasyonunda Manisa Güzel Sanatlar Lisesi Quartet Müzik Grubu Öğretmenleri Murat Türk, Pelin Tolga, Osman Palabıyık, Mehmet Doğu Türker tarafından viyolonsel, çello ve keman eşliğindeki konserde yerli ve yabancı pek çok eser dinleyiciyle buluştu. Klasik Batı ve Türk Müzikleri eserlerinden oluşan konseri cep telefonlarıyla kaydeden sağlık çalışanların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Manisa Ruh Sağlığı personeline moral konseri
Manisa Ruh Sağlığı personeline moral konseri
Manisa Ruh Sağlığı personeline moral konseri
Manisa Ruh Sağlığı personeline moral konseri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, ruh sağlığı, Hastane, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa Ruh Sağlığı personeline moral konseri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı 21:03 Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı ABD heyeti, Kabil havalimanı için Türkiye'ye geliyor 20:39 ABD heyeti, Kabil havalimanı için Türkiye'ye geliyor Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı 20:09 Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika: Maske zorunluluğu ne zaman kalkar? Bakan Koca, yüzde 70 aşılamayı işaret etti 19:47 Son Dakika: Maske zorunluluğu ne zaman kalkar? Bakan Koca, yüzde 70 aşılamayı işaret etti Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi 19:26 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı 18:53 Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi 18:49 Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi Diletta Leotta'nın başkasıyla öpüşmesini sineye çeken Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı 18:04 Diletta Leotta'nın başkasıyla öpüşmesini sineye çeken Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

Son Dakika Haberleri
18:37 Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Sofiane Feghouli'ye kancayı taktı
18:34 Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama yaşandı
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi EURO 2020 E Grubu'nda Polonya'yı 3-2 mağlup eden İsveç, lider olarak bir üst tura yükseldi         
21:14
EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya'yı 5-0 yenen İspanya, son 16 turunda Hırvatistan'la eşleşti EURO 2020 E Grubu'nda Slovakya'yı 5-0 yenen İspanya, son 16 turunda Hırvatistan'la eşleşti         
21:02
Sergen Yalçın'ın transfer listesi açığa çıktı! Diego Costa'yı takımda görmeyi çok istiyor Sergen Yalçın'ın transfer listesi açığa çıktı! Diego Costa'yı takımda görmeyi çok istiyor         
20:23
Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü Silahlı saldırgan, kaldırımda yürüyen husumetlisini 10 el ateş ederek öldürüldü         
20:05
Son Dakika: 134 Delta varyantı vakası toplam 16 ilde görüldü Son Dakika: 134 Delta varyantı vakası toplam 16 ilde görüldü         
19:41
Son Dakika: Cuma gününden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılıyor Son Dakika: Cuma gününden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılıyor         
19:10
Merkez Bankası'nın swap anlaşması için görüştüğü 4 ülke belli oldu Merkez Bankası'nın swap anlaşması için görüştüğü 4 ülke belli oldu         
18:51
Camiye giren Bulldog cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı Camiye giren Bulldog cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı         
18:21
Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar         
17:44
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 21:19:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa Ruh Sağlığı personeline moral konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement