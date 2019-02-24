Son Dakika Haberleri: Manisa Rumeli Ezgileriyle Coştu

Manisa Rumeli Ezgileriyle Coştu

18 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Şubat ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında MAK-GÖÇ Derneği işbirliğiyle 'Rumeli'den Esintiler' adlı etkinlik düzenlendi.

Manisa Rumeli Ezgileriyle Coştu, System.String[]

Rumeli ve Balkan bölgesine ait müzikler, şarkılar ve halkoyunlarının sergilendiği gecede, izleyenler tarafından dostluk halayı oluşturuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ) işbirliğiyle Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen 'Rumeli'den Esintiler' adlı geceye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MAK-GÖÇ Dernek Başkanı Eyüp Deniz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gecede Rumeli ve Balkan ezgilerinden oluşan şarkılar seslendirildi. Yöresel halkoyunlarının da sahnelendiği gecede, davetliler tarafından dostluk halayı oluşturuldu. Gecenin sonunda sahneye çıkan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere çiçek takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:20 Kaynak: Bültenler

Rumeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü İş Adamı İnan Kıraç, Nasıl 4,1 Milyon Euro Dolandırıldığı Anlattı Battal İlgezdi, Seçim Çalışmalarına Mola Verip Sokak Hayvanlarını Besledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Demirtaş'ın Videosunu İzletti Son Dakika! İstanbul'da Okullar Yarın Tatil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 19:38:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Rumeli Ezgileriyle Coştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]