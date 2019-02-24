Manisa Rumeli Ezgileriyle Coştu

Rumeli ve Balkan bölgesine ait müzikler, şarkılar ve halkoyunlarının sergilendiği gecede, izleyenler tarafından dostluk halayı oluşturuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ) işbirliğiyle Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen 'Rumeli'den Esintiler' adlı geceye Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MAK-GÖÇ Dernek Başkanı Eyüp Deniz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gecede Rumeli ve Balkan ezgilerinden oluşan şarkılar seslendirildi. Yöresel halkoyunlarının da sahnelendiği gecede, davetliler tarafından dostluk halayı oluşturuldu. Gecenin sonunda sahneye çıkan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere çiçek takdim etti.