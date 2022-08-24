Manisa'da 7 araç birbirine girdi; 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da 7 araç birbirine girdi; 2'si çocuk 5 yaralı

24.08.2022 19:17
Manisa'da 7 araç birbirine girdi; 2'si çocuk 5 yaralı

MANİSA Sabuncubeli Tüneli çıkışında 4 TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

MANİSA Sabuncubeli Tüneli çıkışında 4 TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, bugün 16.30 sıralarında İzmir- İstanbul kara yolu Manisa Sabuncubeli Tüneli çıkışında meydana geldi. İzmir'den İstanbul yönüne giden 4 TIR ile 3 otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine çarptı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen ambulanslarla Manisa'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İzmir- İstanbul kara yolu 1 saat süreyle kapatıldı, 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların çekilmesi ile trafik, tek şeritten verilmeye başlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı Manisa'da yol kenarında bulunan karaca koruma altına alındı Manisa'da yol kenarında bulunan karaca koruma altına alındı
Kaynak: DHA

Tragger, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 7 araç birbirine girdi; 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika
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