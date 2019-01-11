Son Dakika Haberleri: Manisa Sağanak Yağmur Turgutlu'da Su Baskınlarına Yol Açtı

Manisa Sağanak Yağmur Turgutlu'da Su Baskınlarına Yol Açtı

5 dakika önce

Sağanak yağmur Turgutlu'da su baskınlarına yol açtıManisa'nın Turgutlu ilçesinde gece başlayan sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ve işyerini su bastı.

Sağanak yağmur Turgutlu'da su baskınlarına yol açtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece başlayan sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ve işyerini su bastı.

Turgutlu'da gece başlayarak etkisini sabaha doğru artıran sağanak yağmur, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar ve caddeler suyla dolup taştı. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerinde su baskınları meydana geldi. Belediye ekipleri su baskınları için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nun, derslik bulunmayan zemin katına da su basını yaşandı. Okula gelen itfaiye görevlileri, bodrum kata biriken suları, pompa ile boşalttı. Öte yandan, Koşukırı Mevkii'nde bir hayvan çiftliği de yağmur sularının altında kaldı. Herhangi bir hayvanın zarar görmediği belirtilirken, biriken suları itfaiye ekipleri tahliye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:37 Kaynak: DHA

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