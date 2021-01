Manisa Sağlık Sen 'Seyyanen zam ve tek ödeme' taleplerini yineledi - Son Dakika

Sağlık Sen Manisa şubesi üyeleri, şehir hastanesi önünde düzenledikleri basın açıklamasında; branş ayrımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge, aylık en az bin TL seyyanen zam ve refah durumunu yükseltecek düzeyde net ve tek ödeme yapılması taleplerini yineledi.

Manisa Şehir Hastanesi önünde öğle saatlerinde toplanan Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları basın açıklaması yaptı. 3600 ek gösterge, aylık bin TL seyyanen zam ve tek ödeme taleplerinde bulunan sağlık çalışanları adına konuşan Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "Ülkemizin gerçekleştirdiği önemli atılım ve hizmetlerden birisi olan sağlık hizmetleri; hemşiresinden ebesine, doktorundan, teknisyenine, teknik personelinden memuruna, hizmetlisine ve tüm sağlık profesyonellerine kadar bir bütün olarak büyük bir özveri ile sunulmaktadır. Sağlıkta dönüşümün birinci aşamasında, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşımı önemli oranda artmış, memnuniyet oranı da aynı şekilde yükselmiştir. Bu başarının sağlanmasında elbette ki en büyük pay sağlık çalışanlarına aittir. Sağlık hizmetine ulaşımın ve memnuniyetin artmasına karşılık sağlıkta dönüşümün kahramanları, hak ettikleri değeri maalesef görmemiş, sorunlarının çözümüne yönelik kalıcı adımlar da, bir türlü atılmamıştır. Bugün geldiğimiz noktada ise, tüm dünyayı saran Covid-19 salgını karşısında aynı özveriyi, fedakarlığı ve kahramanlığı sergileyen sağlık çalışanları, aylardır izin kullanmadan, can siparene çalışmaktadırlar. Hastalığa yakalanma riski yaklaşık 4 kat fazla olan kahramanlarımız, çocuklarından, ailelerinden ve de sevdiklerinden uzakta, iş yükünün kat kat arttığı, sahada personel ihtiyacının fazlasıyla hissedildiği bir dönemde, birçok sorunla da birlikte pandemiyle mücadeleye devam etmektedirler. Beklentiyi karşılayacak düzeyde istihdam yapılmamışken, yeni istihdamlarda 4-B süreli-süresiz sözleşmeli, 4924, kamu dışı aile sağlığı elemanı, vekil ebe-hemşire gibi özlük hakları gasp eden tuhaf istihdam modellerinden de vazgeçilmemiştir. Oysa aynı ortamda, aynı unvanda aynı işi yapan bütün sağlık çalışanları tek tip istihdamla kadrolu çalışmayı hak etmektedirler. Çalışanlarının çoğunluğu kadın olan bir alanda, 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık kurumlarında kreş hizmetinin verilmiyor olması ise ayrı bir garabettir. Bilinmelidir ki, aklı çocuklarında ve evlerinde kalan sağlık çalışanları, ailelerinin ve sevdiklerinin de bu şekilde cezalandırılıyor olmasından büyük bir üzüntü duymakta ve ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar.

Bununla birlikte, kimsenin memnun olmadığı ve 'yok ile çok arasında dağıtılıyor' diye nitelendirdiğimiz adaletsiz performans sistemi, sağlık çalışanlarının maddi kayıplarını karşılamak bir yana, sıfır ile kuruş arasındaki ödemeler ile adeta motivasyonlarını da kaybetmelerine neden olmaktadır. Toplu sözleşme masasında teklifimizi ortaya koyarken, ülke ekonomisine uygun rakamlar sunduk. Enflasyon farkı ödemesi çözüm değil dedik. Bütün çalışanlar biliyor ki; uygulama nedeniyle kamu çalışanları her toplu sözleşmede sıfır zam alırken, alım gücü de her gün geriye gitmektedir. Bu konudaki haklılığımızı da enflasyon farklarının açıklanmasının hemen ardından, gıdadan giyime, ısınmadan barınmaya kadar, her kalemde yapılan zamlar ortaya koymaktadır.

Korona virüsle mücadelede sağlıkçıların yaptığı fedakarlıkların, sadece alkışlarla mükafatlandırılmasını kabul etmiyoruz. Alın teri ve emeğimizin karşılığında, hakkımız olanı istiyoruz. Korona virüs salgınına karşı canlarını ortaya koyan, hiç durmadan çalışan, çorabına kadar terleyerek emek sarf eden, izin kullanmadan, sevdiklerinden uzak kalan ve de yaptığı işe canını şahit kılan sağlık çalışanları enflasyona ezdirilmemelidir. Periferideki muhataplarımızdan, merkezdeki muhataplarımıza, İl müdürlüğünden, valiliğe, sayın vekillerimizden, bakanlarımıza ve sayın Cumhurbaşkanımıza kadar tüm yetkililere sesleniyoruz; mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak fedakarca, ekip ruhu içinde insanımıza hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına, branş ayrımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge getirilmeli, aylık en az bin TL seyyanen zam verilmeli ve insan onuruna yakışan, refah durumunu yükseltecek düzeyde net ve tek ödeme yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. - MANİSA