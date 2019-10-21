Manisa sahte içki üretimi ve satışına 2 gözaltı

Sahte içki üretimi ve satışına 2 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sahte içki imalatı ve satışı yapan bir büfede sahte viski, etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Soğuksu Mahallesi'ndeki bir büfeye bu sabah operasyon yaptı. Yapılan baskında 5 litrelik şişede viski, 8 şişe bandrolsüz viski, 1 litrelik 1993 şişe etil alkol ve 3 ayrı 5 litrelik bidonda etil alkol, 348 adet rakı, votka ve viski yapımında kullanılan kit, 301 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda kaçak alkol satışı ve imalatı yaptıkları iddiasıyla E.Ö. (37) ve C.Ö. (32) gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.