MANİSA Salihli'de öğretmen ve öğrencilerden maske üretim seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel MANİSA Salihli'de öğretmen ve öğrencilerden maske üretim seferberliği - Son Dakika

MANİSA Salihli'de öğretmen ve öğrencilerden maske üretim seferberliği

7 saat önce

Salihli'de öğretmen ve öğrencilerden maske üretim seferberliğiMANİSA'daki bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, sınıfta oluşturulan atölyede günlük 500 adet kapasiteyle maske üretimine başladı.

Salihli'de öğretmen ve öğrencilerden maske üretim seferberliği

MANİSA'daki bir lisenin öğretmen ve öğrencileri, sınıfta oluşturulan atölyede günlük 500 adet kapasiteyle maske üretimine başladı.

Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Alanı Nakış Dalı ve Moda Tasarım Alanı öğretmen ve öğrencileri, maske üretimi için harekete geçti. Gönüllü çalışma yapan topluluk, maske üretimine başladı. İki bölümün öğretmen ve öğrencilerinden oluşan 15 kişilik ekip, günlük 500 maske üretiyor. Ürünlerin, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderileceği belirtildi. Okul Müdürü Akın Akçeltik, "Üretim şuan 4 öğretmen ve 11 gönüllü öğrencimizle aralıksız devam ediyor. Ürettiğimiz maskeleri İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Bölge İdari Mahkemelerine gönderiyoruz. Üretimlerimizi diğer kurumların talepleri doğrultusunda arttırarak devam edeceğiz" dedi.

Lisenin Moda Tasarım Alanı Şefi Günnehar Duman ise, "Artan maske ihtiyacı kapsamında ailelerle birlikte iletişime geçip, çocuklarının okula gelip, maske üretimine destek vermeleri konusunda destek istedik. Ailelerimizde, öğrencilerimizde bu çağrımıza güçlük bir destek verdi. Şimdi öğretmen ve öğrencilerimizle burada tek kullanımlık maske üretimi gerçekleştirmekteyiz. Şuan yeni başladık ve günlük 500 maske üretmeyi hedefliyoruz. İnşallah ileri zamanlarda bu sayımızı artırmak istiyoruz" dedi.

'KATKIDA BULUNDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları Alanı 11'inci sınıf öğrencisi Merve Parlak ise, "Öğretmenim beni telefonla arayıp, koronavirüsle mücadele kapsamında okulda maske üretimine başlayacaklarını söyledi. Bende aileme durumu ilettim. Köyde yaşadığım için babam, Salihli'ye kendi aracıyla getirip, götüreceğini belirtti. Bende köyden gelip, burada maske üretimine katkı veriyorum. Maske seferberliğine katkıda bulunduğum için çok mutluyum" dedi.

MANİSA Salihli'de öğretmen ve öğrencilerden maske üretim seferberliği

Anadolu Lisesi, Salihli, Moda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:23 Kaynak: DHA

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