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Manisa-salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

7 saat önce

Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklamaManisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekibinin durdurup, arama yaptığı otomobilde, 1 kilo 14 gram metamfetamin ile yakalanan 2'si İran uyruklu 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekibinin durdurup, arama yaptığı otomobilde, 1 kilo 14 gram metamfetamin ile yakalanan 2'si İran uyruklu 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla geçen 20 Ekim'de içerisinde uyuşturucu taşındığını belirlediği yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki kadın yolcu F.T.'nin bebek çantasında 1 kilo 385 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Van'dan Salihli'ye tekrar uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. 25 Kasım'da, İzmir- Ankara Karayolu üzerinde önlem alan jandarma, Serdar T. yönetimindeki 64 BM 203 plakalı otomobili bir süre takibe alıp, durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Vicdan' ile yapılan aramada 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Serdar T. ile yanındaki Yılmaz E., Fazıl E., Fatime T. ile İran uyruklu Ali Akbar Velayatı Sıavan ve Manıjeh Habibzadehganjı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa-salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Jandarma, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:12 Kaynak: DHA
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