Manisa Salihlili Öğretmen, Katar Emiri İçin Sentor Heykeli Yaptı

Manisa
'nın Salihli
ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni 41 yaşındaki Şahin Bozkurt, Yunan mitolojisinde at-adam olan 3 metre 10 santim uzunluğunda sentor heykeli yaptı. Bozkurt, kaidesiyle 5.5 metre uzunluğundaki heykeli Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye hediye etmek istediğini söyledi. Namık Kemal
Ortaokulu'nda 5 yıldır görev yapan görsel sanatlar öğretmeni, evli ve 2 çocuk babası Şahin Bozkurt, sanatsal yönünü ortaya koymak için heykel yapma kararı aldı. Sentorların bilgeliği, asaleti, savaşçı ruhu ve aşkı temsil ettiğini belirten Bozkurt, sentorların Türk olduğu konusunda bir takım görüşlerin bulunduğunu ifade ederek, heykelin konusunu bu mitolojik varlıktan seçti. Arkadaşına ait bir depoda yontu tekniğiyle çalıştığını ve kaide tasarımla birlikte eserin yaklaşık 5.5 metre yüksekliğinde olacağını belirten Bozkurt, Sanatçılar yaptıkları çalışmalara yönelik tepkileri de merak ederler. Çalışmamla ilgili görselleri, sosyal medya hesaplarımdan paylaştıktan sonra Alman medyasında bazı basın yayın organlarından röportaj teklifleri geldi. Bu röportajların dış basında yer almasıyla Londra
, New York
ve Moskova
'daki önemli ve saygın sanat galerilerinden sergi teklifleri aldım. Bu benim için onur verici bir süreçti dedi.
'KATAR EMİRİ İÇİN YAPTIM' Türkiye
'nin Katar ile sıcak ilişkisi nedeniyle heykeli Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye hediye etmek istediğini belirten Bozkurt, Katar, ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreçlerde bizimle gerçekten kardeş bir devlet gibi idi. Katar Emiri, Türkiye ile çok ciddi bir yakınlık içerisinde. Bu nedenle lütfederlerse, bu çalışmam onlarındır. Bu eserimin özellikle Doha
'daki o şahane müzenin önünde çok güzel duracağına inanıyorum dedi.