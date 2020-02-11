Manisa sarıgöl'de kış ayında papatyalar açtı - Son Dakika
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Manisa sarıgöl'de kış ayında papatyalar açtı

6 saat önce

Sarıgöl'de kış ayında papatyalar açtıTÜRKİYE'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava hüküm sürerken Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, bağ, bahçe ve yol kenarlarında papatyalar açtı.

Sarıgöl'de kış ayında papatyalar açtı

TÜRKİYE'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava hüküm sürerken Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, bağ, bahçe ve yol kenarlarında papatyalar açtı. Kış mevsiminde açan papatyalar görenleri şaşırttı.

Sarıgöl'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kırlarda papatyalar erken açtı. Gündüz, güneşin yüzünü gösterdiği saatlerde hava sıcaklığının 15 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bağ, bahçe ve yol kenarlarında 'baharın müjdecisi' papatyaları görenler, şaşkınlık yaşadı. Türkiye'nin bir çok yerinde soğuk ve karlı hava hakimken yalancı bahara aldanan papatyaların erken çiçek açtığını belirten üzüm üreticisi, 61 yaşındaki Şükrü Garip, Papatyaları görünce bahar gelmiş gibi hissettim. Kış ayında kırların sarı-beyaz renkli papatyalarla dolması bizlere sürpriz oldu. Doğa bize iyi de bir görsel şölen sunuyor dedi.

Manisa sarıgöl'de kış ayında papatyalar açtı

Sarıgöl, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:54 Kaynak: DHA
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