Son Dakika Haberleri: Manisa Sarıgöl'de Şenlik Havasında Deve Güreşi

Manisa Sarıgöl'de Şenlik Havasında Deve Güreşi

1 saat önce

Sarıgöl'de şenlik havasında deve güreşiMANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen deve güreşleri şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Sarıgöl'de şenlik havasında deve güreşi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen deve güreşleri şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Savran Ahmet Deve Güreşi Arenası'ndaki güreşlere Ege Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden 80 namlı deve katıldı. Ücretsiz olan güreşlere, havanın da güzel olması nedeniyle ilgi büyük oldu. Bazı vatandaşlar güreşleri, traktör römorkları ve kamyonet kasaları üzerinde piknik yaparak izledi. Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk, güreşler öncesinde arenayı dolduran kalabalığı selamladı. Güreşler boyunca açılan stantlarda, deve sucuğu, deveci poşusu ve dekoratif develer satıldı. Güreşlerin sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi. Güreşleri, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca, Sarıgöl Yörükleri ve Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Hüdaverdi Kaya, Sarıgöl Yörük Beyi Hali Aslan da izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:18 Kaynak: DHA

MHP, Ege, Sarıgöl, Güncel
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