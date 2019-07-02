MANİSA Sarıgöl'deki üzüm bağları sıcaktan korunmak için örtüldü

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TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti

EPGİS Başkanı Aktaş: Petrol fiyatlarındaki artıştan eşel mobil sistemi bizi koruyacak

Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı