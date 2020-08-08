MANİSA SARUHANLI'DA MOBİLYA FABRİKASINDA YANGIN-1 - Son Dakika

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, sabah saatlerinde Selimşahlar Mahallesi Manisa - Akhisar yolu üzerindeki bir mobilya fabrikasında çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda ekip, yangına müdahale etmeye başladı. Dumanlar metrelerce yükselirken, ufak çaplı patlamalar meydana geldi

HALİL İBRAHİM KARABIYIK - MANİSA

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