Manisa Savaştan Kaçıp Şampiyon Oldular

Afganistan'daki iç savaşta babalarını kaybettikten sonra Türkiye'ye sığınan Hamed Navabi ve Sarajuddin Navabi kardeşler, tesadüf eseri tanıştıkları güreşte kısa sürede şampiyonluklara ambargo koydu.

Afganistan'daki iç savaşta babalarını kaybettikten sonra Türkiye'ye sığınan Hamed Navabi ve Sarajuddin Navabi kardeşler, tesadüf eseri tanıştıkları güreşte kısa sürede şampiyonluklara ambargo koydu. Navabi kardeşlerin tek hayali kendilerine sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ay-yıldızlı formayla mindere çıkmak. Ülkelerinde doğan ve 4 yıl önce babalarını iç savaşta kaybetmelerinin ardından önce İran'a giden kardeşler, ardından Manisa'daki amcalarının yanına sığındı. 12 yaşındaki Hamed ve 14 yaşındaki Sarajuddin, savaş acısı ve zorlu yolculuğun ardından mutluluk ile başarıyı Türkiye'de buldu. Okulda spor yaparken hocaları Ömer Rona tarafından keşfedilip güreşe teşvik edilen Navabi kardeşler kısa sürede önemli bir yol katetti. Ankara'da düzenlenen 11-14 Yaş Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 38 kiloda mindere çıkan 12 yaşındaki Hamed Navabi, Türkiye Şampiyonu olurken, 52 kiloda mindere çıkan 14 yaşındaki Sarajuddin Navabi ise Türkiye üçüncüsü oldu. Manisa Hafsa Sultan Ortaokulu'nda okuyan 7'nci sınıf öğrencisi Hamed ve 8'inci sınıfı öğrencisi Sarajuddin, asıl hedeflerinin Türk vatandaşı olarak ay-yıldızlı forma altında mindere çıkmak olduğunu söyledi.



Hamed Navabi, 4 yıl önce Afganistan'dan Türkiye'ye geldik. Ömer hocam bizi okulda keşfetti. Bizlerin iyi birer güreşçi olacağını söyledi ve biz de ona inanarak çalışmaya başladık. Son olarak Türkiye Şampiyonası'na gittik ve ikimiz de madalya kazandık. Bizim asıl hedefimiz Türk vatandaşı olup, ay-yıldızlı forma altında mücadele etmek. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah hedeflerimiz gerçekleşir ve Milli Takım forması altında mindere çıkar, büyük bir onur ve gururla o formayı giyeriz dedi.



MADALYA UMUTLARI



Antrenör Ömer Rona, Afgan Navabi kardeşleri keşfettiği anda başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Ömer Rona, İlk olarak fizik yapılarına baktık. Sonra kendilerini çağırdık ve çalışmaya başladık. 4 yıl gibi bir süre sonunda önce gruplarda şampiyonluk sonra da Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk elde ettiler. Hamed Navabi rakiplerine puan vermeden Türkiye Şampiyonu olurken ağabeyi Sarajuddin Navabi ise Türkiye üçüncüsü oldu. Okullar arası müsabakalarda da şampiyon oldular. Bu çocuklar savaştan ve acıdan Türkiye'ye geldiler. Türk vatandaşı olmak istiyorlar. Türkiye adına Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmak istiyorlar. Bu çocuklarda kapasite var. Bu sadece benim düşüncem değil, güreş camiası bunu söylüyor. Bu çocuklar Türkiye vatandaşı olurlarsa inanıyorum ki Olimpiyat madalyaları bu çocuklardan gelecek diye konuştu.

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