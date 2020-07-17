Manisa şehidini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Manisa şehidini son yolculuğuna uğurladı

VAN'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın (30) cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

VAN'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na çarparak düşen keşif uçağında şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın (30) cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'da dün gece düzenlenen törenin ardından memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirilen şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın cenazesi, ilk olarak baba ocağına getirilerek helallik alındı. Şehit Bayram'ın cenazesi, daha sonra törenin düzenleneceği Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Buradaki törene, şehidin babası Nail, annesi Semra ve kardeşi Cenap Bayram ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ve şehidin yakınları katıldı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilen törende, acılı anne-baba, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, ağladı.

Cuma namazının ardından Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın cenazesi, bir süre meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı. Şehit Bayram, Alaşehir Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağı, baba Nail Bayram'a teslim edildi.


Ramazan Bayram, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:05 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa şehidini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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