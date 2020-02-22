Manisa Şehir Hastanesi 1 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti sundu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Manisa Şehir Hastanesi 1 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti sundu - Son Dakika

Manisa Şehir Hastanesi 1 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti sundu

7 saat önce

Manisa'da kamu-özel iş birliği modeli ile tamamlanarak 30 Ekim 2018'de açılan Manisa Şehir Hastanesi, 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hizmeti sundu.

Manisa Şehir Hastanesi 1 milyonun üzerinde poliklinik hizmeti sundu, System.String[]

Manisa'da kamu-özel iş birliği modeli ile tamamlanarak 30 Ekim 2018'de açılan Manisa Şehir Hastanesi, 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hizmeti sundu.

Başhekim Serkan Saka, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16'ıncı ayını geride bırakan 558 yataklı hastanenin kısa sürede bölgenin sağlık üssü haline geldiğini ifade etti.

Manisa Şehir Hastanesi'nin 1 milyon 340 bin 194 poliklinik hizmeti sunduğunu dile getiren Saka, bu süreçte 46 bin 165 yatarak, 438 bin 55 de acil servis müdahalesi yapıldığını, 24 bin 379 ameliyat, 3 bin 812 doğum, 5 bin 640 anjiyo, 285 by-pass ameliyatı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hastalardan aldıkları geri dönüşlerde memnuniyet oranlarının çok yüksek olduğunu dile getiren Saka, "Hem çalışanlarımız hem hastalar açısından memnuniyet oranlarımız gerçekten çok yüksek. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ekibimiz iyi, çalışan arkadaşlarımız gayretli. 300 hemşire ile başladığımız hizmette 600 rakamına çıktık. 3 olan çocuk hekimi sayısı 15'e çıktı. Bu da nereden nereye geldiğimizin göstergesi." dedi.

Şehir Hastanesi, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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