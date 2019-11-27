Son Dakika Haberleri: Manisa Şehir Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı
Son Dakika Güncel Manisa Şehir Hastanesi, 'Anne Dostu Hastane' unvanı aldı - Son Dakika

Manisa Şehir Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı

6 saat önce

Manisa Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığına bağlı Anne Dostu Hastane değerlendirme ekibi tarafından "Anne Dostu Hastane" ilan edildi.

Manisa Şehir Hastanesi,

Manisa Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığına bağlı Anne Dostu Hastane değerlendirme ekibi tarafından "Anne Dostu Hastane" ilan edildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında yapılan incelemenin ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Operatör Dr. Ünal Türkay tarafından Başhekim Uzman Dr. Serkan Saka'ya Kadın Dostu Hastane sertifikası verildi.

Başhekim Saka, yaptığı açıklamada güvenli ve kaliteli gebelik süreci geçirmek ve doğum hizmeti almanın bütün anne adaylarının hakkı olduğunu ifade ederek, "Kurumumuzda doğum hizmeti anne ve bebek odaklı verilmektedir. Mahremiyete dayalı tek kişilik odalarımız ile gebelerin kendilerini rahat, konforlu bir ortamda hissedebilmeleri sağlanmaktadır. Anne Dostu Hastane unvanı çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Manisa Şehir Hastanesi, bir süre önce "Bebek Dostu" ve "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım" sertifikalarını da almıştı.

Şehir Hastanesi, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı
Yeni anne olan Müge Boz, bebeğiyle ilk pozunu paylaştı 3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 20:31:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa Şehir Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]