Manisa Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığına bağlı Anne Dostu Hastane değerlendirme ekibi tarafından "Anne Dostu Hastane" ilan edildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında yapılan incelemenin ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Operatör Dr. Ünal Türkay tarafından Başhekim Uzman Dr. Serkan Saka'ya Kadın Dostu Hastane sertifikası verildi.

Başhekim Saka, yaptığı açıklamada güvenli ve kaliteli gebelik süreci geçirmek ve doğum hizmeti almanın bütün anne adaylarının hakkı olduğunu ifade ederek, "Kurumumuzda doğum hizmeti anne ve bebek odaklı verilmektedir. Mahremiyete dayalı tek kişilik odalarımız ile gebelerin kendilerini rahat, konforlu bir ortamda hissedebilmeleri sağlanmaktadır. Anne Dostu Hastane unvanı çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Manisa Şehir Hastanesi, bir süre önce "Bebek Dostu" ve "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım" sertifikalarını da almıştı.