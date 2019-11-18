Son Dakika Haberleri: Manisa Şehir Hastanesi'nde "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" etkinliği
Son Dakika Güncel Manisa Şehir Hastanesi'nde '17 Kasım Dünya Prematüre Günü' etkinliği - Son Dakika

Manisa Şehir Hastanesi'nde "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" etkinliği

6 saat önce

Manisa Şehir Hastanesinde "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Manisa Şehir Hastanesi'nde

Manisa Şehir Hastanesinde "17 Kasım Dünya Prematüre Günü" kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, hastanenin Yenidoğan Kliniğinde düzenlenen etkinliğin temel amacının prematüre doğumlar konusunda farkındalığı artırmak olduğunu belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Serkan Saka, "Prematüre doğumlar konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan ve ilgiyi artıracak her türlü çalışma, toplantı ve etkinlik çok kıymetlidir. Hastanemiz birinci, ikinci ve üçüncü seviye yenidoğan üniteleri ve özverili, çalışkan ve güçlü bir yenidoğan ekibine sahip." ifadelerini kullandı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Sinem Akbay ise "Prematüre bebekler, 37'nci gebelik haftasını doldurmadan doğan bebeklerdir. Annenin yaşı, doğum sıklığı, çoğul gebelik durumu, bazı kronik hastalıklar erken doğum için risk oluşturabilir. Türkiye'de her 10 bebekten 1'i prematüre olarak dünyaya gelmekte. Bu bebekler ancak yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde, erken doğum alanında uzman hekim ve hemşirelerin elinde, ihtiyaçları olan özel bakımı alabilirler." şeklinde konuştu.

Etkinliğe hastane çalışanları ve prematüre bebek aileleri de katıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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