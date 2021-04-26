Manisa Şehir Hastanesinde görevli doktoru darbettikleri suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa'da görevi başındaki doktora saldırıda bulunarak darbettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Şehir Hastanesinde görevli Üroloji Hekimi Op. Dr. Bayram Keleş, hasta B.K. (50) ile yakını A.A'nın (23) saldırısına uğradı.

Darbedilen Keleş, acil servisteki tedavisinin ardından görevine döndü. Doktorun şikayeti üzerine 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tabip Odası ve hastane yönetiminden doktora destek

Manisa Tabip Odası ve Manisa Şehir Hastanesi yönetimi, doktora destek açıklaması yaptı.

Tabip Odasından yapılan açıklamada, "Hastaları için fedakarca çalışan değerli meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, yapılan saldırıyı esefle kınıyoruz. Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesini ve sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılmasını talep ediyoruz." denildi.

Hastane yönetimi ise açıklamasında mesai arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"İnsan hayatına bu kadar emek veren, özellikle salgın koşullarında dahi kendi hayatlarından fedakarlık ederek hastalarına zaman ayıran değerli sağlık çalışanlarımıza karşı bu tutum ve davranış kabul edilemez. Sağlık ile şiddet kelimeleri, hiç yan yana gelmemesi gerekirken bu durumlar ile karşı karşıya kalmak, hepimizi derinden etkilemektedir. Fedakarlıkla, özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarına insanlık dışı muamele yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur."