Manisa Şehir Hastanesinde kan ve kök hücre bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Şehir Hastanesinde kan ve kök hücre bağışı - Son Dakika

Manisa Şehir Hastanesinde kan ve kök hücre bağışı

6 saat önce

Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Manisa Şehir Hastanesinde kan ve kök hücre bağışı, System.String[]

Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Manisa Şehir Hastanesi ana girişinde düzenlenen etkinliğe hastane çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 42 ünite kan ve kök hücre bağışı yapıldı.

Manisa şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, "Sadece bizim hastanemizde değil bütün hastanelerde ameliyatlar oluyor, kana da ihtiyaç oluyor. Kızılay ile işbirliği yaparak böyle bir kampanya düzenlemeye karar verdik. Kan bağışıyla birlikte kök hücre bağışı kampanyası da düzenledik. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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