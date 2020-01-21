Manisa Şehir Hastanesinin çevre yolları asfaltlanıyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Şehir Hastanesi çevresinde yürütülen sıcak asfalt çalışması devam ediyor.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yolların konforunun ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda şehir hastanesi çevresinde bulunan yolların hem konforunu arttırmak hem de yol güvenliğini sağlamak amacıyla sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Güvenli trafiğin sağlanması, hasta ve sürücülerin, çevre mahallelerdeki vatandaşların gidiş gelişlerini konforlu, güvenli ve kolay bir hale getirmek için başlatılan tamamlanma aşamasına geldi. Yapılan çalışmanın en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten yetkililer, vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. - MANİSA