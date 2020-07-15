MANİSA ŞEHİT KANLARI VE KURŞUN DELİĞİ OLAN AYAKKABISI İLE 15 TEMMUZ GECESİNİ ANLATTI - Son Dakika

İSTANBUL'da 15 Temmuz'daki darbe girişiminde açılan ateş sonucu topuğundan yaralanıp, gazi olan 27 yaşındaki Ali Tekçe, o gece ayağında olan ve üzerinde şehit kanları olan kurşun deliği açılmış ayakkabısını ölene kadar saklayacağını belirtip, "Çocuğuma verebileceğim bunlardan daha değerli bir şeyim yok" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü askerlerin açtığı ateş sonucu İstanbul Saraçhane'de sağ topuğuna kurşun isabet eden Ali Tekçe gazi oldu. Şu an Manisa'nın Salihli ilçesinde adliyede memur olarak görev yapan Tekçe, aradan geçen 4 yıla rağmen 15 Temmuz darbe girişi gecesi yaşananların o gibi aklında olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, işten çıkıp, geldiği evinde ailesiyle sohbet ettiği sırada, televizyonda, adı sonradan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaz Köprüsü'nün tanklar tarafından kapatıldığını gördüklerini belirten Tekçe, "Bir süre sonra abimler eve geldi. 'Hadi toplanın hepimiz dışarı çıkıyoruz. Gitmemiz gerekiyor' dediler. Abim, yengeme 'Gitmemiz gerekiyor. Biz mücadele vermezsek bu darbe olayı olursa çok zor günler yaşanır' dedi. Hepimiz toplanıp, dışarı çıktık. Saraçhaneye doğru ilerlediğimizde, silah sesleri geldiğini duydum. Silah sesinin geldiği yöne doğru hızla gittik. Askerler durmadan ateş ediyordu. 'Asker kışlaya' diye bağırmaya başladık. Bu sırada ne olduğunu anlamadan bir anda kendimi yerde buldum. Hastaneye kaldırıldım. Hastanede durum çok kötüydü. Parçalanmış cesetler vardı. Ağır yaralı kişilere serum bağlıyorlardı. Ardından diğer yaralılara yetişmeye çalışıyorlardı. Çünkü müthiş derece de kalabalıktı. Kurşun topuğuma isabet edince ne olduğunu anlamadım, bir anda yere düştüm. 10 saniye kadar sonra gözüm açıldı. Ayağımdan kan fışkırdığını gördüm. O anda zaten direk alıp hastaneye götürdüler" diyerek, anlattı.

'AİLEMDEN 14 GAZİ VAR'

Neredeyse bütün aile ve akrabalarını orada olduğunu belirten tekçe, "O gece, 14 gazimiz oldu. O gece sokağa çıkarken kesinlikle 'Geride ailem, sevdiğim insanlar var' diye düşünmedim. Biz zaten vatan, millet, toprak için varız. Bu yapmamız gereken bir şeydi. Babam, 14-15 yıl boyunca köy koruculuğu yaptı. Abilerim arasında Batman'ın Sason ilçesinde köy korucusu olanlar var. 14 yıldır gönüllü olarak bu işi yapıyorlar. Biz varsak ve bu toprağın üstünde yaşıyorsak düşünmeden her zaman seve seve canımızı vermeye hazırız. Kurban olduğum rabbim bize 15 Temmuz gecesi yaşayan şeyleri bir daha nasip etmez inşallah. Ederse de yine gözümüz kapalı, çıkarız sokağa, meydanlara" diye konuştu.

ÇOCUĞUMA VERECEĞİM

15 Temmuz gecesi ayağında olan ve sağ tekinin topuk kısmına kurşun isabet eden ayakkabısını gösteren Tekçe, "Hastaneye kaldırıldığımda karnına mermiler isabet etmiş, kanlar fışkıran bir yaralı vardı. Parmaklarımı onun kurşun deliklerine sokmuştum. O esnada akan bütün kanlar, ayaklarıma geldi. Üzerinde kurşun deliği bulunan ve şehit kanları olan bu ayakkabılarımı ölene kadar saklayacağım. Doğacak çocuğuma bunlardan daha değerli verebileceğim bir şey yok" dedi.

Gazi Ali Tekçe'nin 6 aylık hamile eşi Betül Tekçe ise doğacak oğullarına, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak öldürülen koruma astsubayı Ömer Halisdemir'den esinlenerek 'Ömer Halis' koyacaklarını söyledi. Betül Tekçe, "O gece şehit olan kahramanımızın adını bir ömür yaşatmak istiyoruz" dedi.