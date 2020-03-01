Manisa, şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Manisa, şehitler için yürüdü

18 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için Manisa'da yürüyüş gerçekleştirildi.

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Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için Manisa'da yürüyüş gerçekleştirildi.


İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen 34 Mehmetçik için Manisa'da şehitlere saygı yürüyüşü düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Daha sonra yürüyüşe geçen vatandaşlara çok sayıda otomobil sürücüsü de kornalarla eşlik etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Ulupark, Malta, Akmescit, Karaköy, Sultan Camii güzergahı üzerinden tekrar meydanda son buldu. Polis ekipleri de yürüyüş yapan gruba eşlik ederek, güvenlik önlemleri aldı. - MANİSA

Manisa, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
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