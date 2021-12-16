Manisa Şehitlerini unutmadı, unutturmayacak - Son Dakika

Sarıkamış'ta 224 Manisalı Mehmetçiğin de şehit düştüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu nedenle hem Manisalı şehitlerimiz hem de şehitlik mertebesine yükselen tüm Mehmetçiklerimiz için bu güzel anıtı şehrimize yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Sarıkamış Şehitleri Anıtı açılış töreni, Aralık ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda 'Sarıkamış Şehitleri Parkı' adı verilen Büyük Laleli Parkı'nda gerçekleştirildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valisi Yardımcısı Mesut Eser, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Ramazan Burak Aslay, Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğünde görevli Daire Başkanları, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, Onursal Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan 'Sarıkamış'tan Çanakkale'ye' isimli oyun gösterildi.

Dernek Genel Başkanından Başkan Ergün'e Teşekkür

Törenin açılış konuşmasını yapan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Öztürk Demir, "Cesur, yürekli, tarihini seven, şehrini seven Cengiz Başkanımıza bu projeyi sunduğumuz zaman, kabul etti ve çalışmaya başladık. Bu süreci bizimle beraber yöneten, gören Cengiz Ergün başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kısaca emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" dedi. Daha sonra derneğin Onursal Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez kürsüye davet edildi. 4 yıllık Kafkas cephesinde 600 binin üzerinde şehit verildiğini vurgulayan Sönmez, heykelin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Heykelin yapımını üstlenen Pınar Öktem Doğan da, yaptığı konuşmada, "Projeden bahsedildiğinde büyük heyecan duydum" dedi. Doğan, eserin yapılmasında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

"Atalarımızın emanetine sahip çıkıyoruz"

Son olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kürsüye davet edildi. Başkan Ergün, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren atalarımızın emanetine sahip çıkıyoruz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden kahramanlarımızın isimlerini yaşatmak için önemli çalışmalar yürüttük. "Tarihini bilmeyen milletler, yok olmaya mahkûmdur" diyen büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, geçmişimizi unutturmamak adına 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltten oluşan önemli bir eseri şehrimize kazandırdık. Kurtuluş Savaşı döneminde Manisa il genelindeki yaşananları gözler önüne seren ve yakın geçmişimize ışık tutan bu eseri, değerli 2 profesör hocamızın ve birbirinden kıymetli 38 akademisyenin katkılarıyla hazırlamış olmaktan gurur duyuyoruz.Emeği geçen akademisyenlerimize ve profesör hocalarımıza huzurlarınızda Manisalılar adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Atalarımızın isimlerini yaşatmaya özen gösteriyoruz"

Manisa'ya bir kurtuluş müzesi inşa etmek için de çalışma başlattıklarını belirten Başkan Ergün,"Yeni Büyükşehir Belediye Hizmet Binamızın yanına yapmayı planladığımız bu önemli projemizin de Cumhuriyetimizin 100. yılında açılışını gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Manisa'mızın Çanakkale Savaşları'nda en çok şehit veren 5. il olması nedeniyle şehrimize kazandırdığımız Çanakkale Şehitleri Anıtı; onun yan tarafında inşa ettiğimiz Kurtuluş Savaşı Kahramanları Anıtı; Gördes ilçemizde hayata geçirdiğimiz Şehit Makbule Hanım Meydanı gibi sayısız eserle kahraman atalarımızın isimlerini her yerde yaşatmaya özen gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz" dedi.

Heykel Sanatçısı Doğan'a Teşekkür Etti

Anıtın yapılma sürecini anlatan Başkan Ergün, "Sarıkamış, 90 bin askerimizin donarak şehit olduğu yüreklerimizi kavuran tarihimizin en acı olaylarından bir tanesidir. Manisa'mızda kurulan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneğimizin değerli yönetiminin şehrimize, Sarıkamış Şehitleri Anıtı yapılması yönündeki talebine kayıtsız kalmadık. 2019 yılı Aralık ayındaki Büyükşehir Belediye Meclisimizde karar alarak, birazdan açılışını gerçekleştireceğimiz Sarıkamış Şehitleri Anıtı'nı inşa ettik. Sarıkamış'ta, Manisa'mızdan da 224 Mehmetçiğimizi şehit vermiştik. Bu nedenle hem Manisalı şehitlerimiz hem de şehitlik mertebesine yükselen tüm Mehmetçiklerimiz için bu güzel anıtı şehrimize yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu bağlamda eserimizin yapımında emeği olan değerli heykel sanatçısı Pınar Öktem Doğan'a da Manisalılar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Parkın Adı Sarıkamış Şehitleri Parkı Olarak Değiştirildi

Anıtın bulunduğu parkın isminin de Sarıkamış Şehitleri Parkı olarak değiştiğini belirten Başkan Ergün, "Salı günü gerçekleştirdiğimiz Aralık ayı Meclis Toplantımızda içinde bulunduğumuz parkın adının Sarıkamış Şehitleri Parkı olarak değiştirilmesi teklifimiz de oybirliğiyle kabul edildi. Bu park ve anıtı bütünleştirerek, aziz şehitlerimizin hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız. O açıdan meclis üyesi arkadaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

"Onlar Kahraman Evlatlarımız"

Yurt savunması için görev başında olan güvenlik güçlerine dualarını gönderen Başkan Ergün, "Yurdumuzun bölünmez bütünlüğü için sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde görev yapan güvenlik güçlerimizin acı haberini aldığımda, onları anarken "Kahraman Evlatlarımız" diye belirtiyorum. Onlar; bu vatanı korumak için, bu onurlu görevi seçtikleri için, vatanı uğruna ölümü göze aldıkları için kahraman! Şu caddede görev yapan trafik polisi de, Irak'ın kuzeyinde bölücü avında olan Mehmedim de benim gözümde kahraman. Yüce Allah, analarının duasıyla vatanını bekleyen kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin. Bu duygularla Sarıkamış Şehitleri Anıtı'mızın açılışına katılan herkese teşekkür ediyor, Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bizlere emanet ettikleri bu kutsal vatan topraklarının ve Cumhuriyet'imizin sonsuza kadar koruyucusu olacağız" diye konuştu.

Anıtın Açılışı Gerçekleştirildi

Konuşmaların ardından aziz şehitlerimizin ruhlarına ithafen okunan dualarla birlikte Sarıkamış Şehitleri Anıtı'nın açılış kurdelesi, Başkan Cengiz Ergün ve davetlilerle birlikte kesildi. Törene katılanlara ayrı ayrı teşekkürlerini ileten Başkan Ergün, günün anısına davetlilerle fotoğraf çektirdi. Tören, lokma hayrı ile son buldu.