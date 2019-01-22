Manisa Sığırcık Kuşlarından Görsel Şöleni
48 dakika önce
Sığırcık kuşlarından görsel şölenManisa'nın Turgutlu ilçesinde gökyüzünde süzülen sığırcık kuşları, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.
Sığırcık kuşlarından görsel şölen Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde gökyüzünde süzülen sığırcık kuşları, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.
Turgutlu Orta Park üzerinde uçan binlerce sığırcığın gökyüzünde adeta dans eder gibi uçması dikkat çekti. Sığırcıkların gün batımında birbirleriyle uyum içinde uçmasıyla ortaya güzel görüntüler çıktı. Gökyüzünde kuşların oluşturduğu görsel şölen, parktaki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşların, sığırcık kuşlarının uçuşunu cep telefonlarıyla kaydettikleri görüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:14 Kaynak: DHA
Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber
Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı
Koku Sızıntısını Gaz Kaçağı Sandılar
20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı