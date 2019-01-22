Son Dakika Haberleri: Manisa Sığırcık Kuşlarından Görsel Şöleni

Manisa Sığırcık Kuşlarından Görsel Şöleni

48 dakika önce

Sığırcık kuşlarından görsel şölenManisa'nın Turgutlu ilçesinde gökyüzünde süzülen sığırcık kuşları, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Manisa Sığırcık Kuşlarından Görsel Şöleni, System.String[]
Sığırcık kuşlarından görsel şölen

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gökyüzünde süzülen sığırcık kuşları, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Turgutlu Orta Park üzerinde uçan binlerce sığırcığın gökyüzünde adeta dans eder gibi uçması dikkat çekti. Sığırcıkların gün batımında birbirleriyle uyum içinde uçmasıyla ortaya güzel görüntüler çıktı. Gökyüzünde kuşların oluşturduğu görsel şölen, parktaki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşların, sığırcık kuşlarının uçuşunu cep telefonlarıyla kaydettikleri görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:14 Kaynak: DHA

Manisa, Turgutlu, Güncel
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