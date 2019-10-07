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Manisa silahlı kavgada ayağından vurularak yaralandı

25 dakika önce

Silahlı kavgada ayağından vurularak yaralandıManisa'nın Turgutlu İlçesinde, iki fırın sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada Emrah E., yanındaki silahla Vedat Yağız'a (41) ateş etti.

Silahlı kavgada ayağından vurularak yaralandı

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, iki fırın sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada Emrah E., yanındaki silahla Vedat Yağız'a (41) ateş etti. Ayağından vurularak yaralanan Yağız hastaneye kaldırılırken, Emrah E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayı öğrenen yaralı şahsın yakınları, Emrah E.'ye ait iş yerlerinin camlarını kırdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi'ndeki bir çay bahçesi yakınında meydana geldi. Çay bahçesinde Emrah E. ile Vedat Yağız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah E., yanındaki silahla Yağız'a ateş etti. Ayağından vurulan Yağız, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından Emrah E.'yi gözaltına aldı. Yaralı Yağız'ın yakınları, olayı öğrendikten sonra Emrah E.'ye ait iş yerlerinin önünde toplanarak camlarını kırdı. Polis ekipleri, iş yerleri önünde gerginliğin artmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Manisa silahlı kavgada ayağından vurularak yaralandı

Turgutlu, Manisa, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:58 Kaynak: DHA
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