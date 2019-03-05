Manisa Size İnanıyor!
47 dakika önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirveyle arasındaki puan farkını 8'e indiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25'inci hafta maçında yarın saat 14.00'de hafta içi mesaisinde deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.
Hazırlıklarını tamamlayarak Şanlıurfa'da kampa giren ve maç saatini beklemeye başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tek hedef sahadan galibiyetle ayrılıp zirve yolunda önemli bir engeli kayıpsız geçmek.
Sakat Ve Cezalı Futbolcu Bulunmuyor
Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde teknik direktörü Mustafa Çapanoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan ve Şanlıurfa'da maç saatini beklemeye başlayan temsilcimizde, yarın oynanacak olan kritik maç öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Ligin ilk yarısında Mümin Özkasap Stadı'nda karşılaştığı rakibini Ufukhan Bayraktar, Yaser Hacımustafaoğlu ve Tayyib Kanarya'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarınki mücadeleyi de kazanıp çok önemli bir galibiyete imza atmak istiyor.
Karşılaşmanın Hakemi Gürel Uzuner
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde 25'inci hafta maçlarında görev alacak olan hakemlerde açıklandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yarın saat 14.00'de deplasmanda konuk olacağı Şanlıurfaspor maçını Gürel Uzuner yönetecek. Uzuner'in yardımcılıklarını ise Suha Adıyaman ve Osman Baruk yapacaklar. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Celal Bayraklı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:28 Kaynak: Bültenler
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