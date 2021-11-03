Üye Girişi
Manisa Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e teşekkür - Son Dakika

Manisa Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e teşekkür

03.11.2021 16:50
Manisa Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ve yönetimini ağırladı.

Toplu ulaşım ve taksilerin durumunun yanı sıra şoför esnafının sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Oda Başkanı Karağaç, pandemi döneminde verdikleri destekler ve taksi durakları ile ilgili yapılan düzenlemeler nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, yönetimi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün de yer aldı. Toplu ulaşım ve taksilerin durumunun yanı sıra şoför esnafının sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Oda Başkanı Salih Karağaç, "Pandemi sürecinde Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Bey'e, bilhassa toplu taşıma esnafımıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda da şoför esnafımızla ilgili yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı kendileriyle görüş alışverişinde bulunmak istedik. Ayrıca taksici esnafımızda yıllardan beri kanayan bir yara olan durak ve depolama alanlarının olmayışından dolayı kendileri sağ olsun, duraklarımızı yaptılar. Tahmin ediyorum, Kasım ayında da 5 tane daha durağımız gelecek. Bu vesileyle de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni hizmet binasında pandemi nedeniyle ziyarette bulunamamıştık. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını da diliyoruz. Sayın Başkanımıza gösterdikleri nezaket nedeniyle de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şoför Esnafına Hayırlı İşler Diledi

Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, göreve geldikleri ilk günden itibaren Manisalıların, Manisa'da yaşayan her bir bireyin mutluluğu ve huzuru için çalıştıklarını söyledi. Şoför esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Ergün, imkanlar ölçüsünde destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde MCBÜ akademisyenlerince hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik eserden armağan etti.

Manisa Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Pandemi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e teşekkür - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni 16:44 Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi 16:39 Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı 16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı 16:03 CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! 15:43 Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti! Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor 15:23 Acun'un satın alacağı takımın hocası Şota oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı HDP'den 14:41 HDP'den "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e çok sert tepki: İktidar diliyle saldıranlar acizdir

Son Dakika Haberleri
16:47 Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü
16:43 Osman Kavala açıkladı: Serbest bırakılmam sadece bir temenni
16:42 Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak
16:39 Koronayı atlatan 11 yaşındaki Yiğit, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
16:25 FB TV Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı
16:14 Koronavirüsle baş edemeyen Rusya lideri Putin'den yeni hamle! Orduya askeri hastanelerin kurulması talimatı verdi
16:01 Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak
16:00 Çiftlik Bank davasının sanıklarından Fatih Aydın'ın ifadesi yayınlandı: Benim şirketle alakam yok
15:57 Gazeteci Çetiner Çetin detayı paylaştı: Erdoğan, Biden'le görüşmesinde Suriye için nabız ölçtü
15:54 Son dakika! 8 kişiyi taşıyan Rus uçağı düştü
Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü Protokol yolundaki tünelde çökme meydana geldi, bir araç hasar gördü         
16:47
Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak Müsilajdan etkilenen balıkçılara 8.2 milyon liralık destek ödemesi bu hafta yapılacak         
16:42
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğünde dua ettiği esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
16:07
Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak Kış 2 aya iniyor, yaz ise 6 ay olacak         
16:01
İrem Derici İrem Derici "Çirkin" diyen takipçisine küfretti         
15:34
Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde Doğal gaza yüzde 48'lik zam geldi, yeni tarife gündemde         
15:21
Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım Kadının itirafı pes artık dedirtti: Çocuğumun babasından intikam almak için kardeşinden hamile kaldım         
15:07
Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika! EGM, Erdoğan'a yönelik paylaşımlarda bulunan 30 kişi hakkında yasal işlem başlattı         
14:26
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 16:58:19. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e teşekkür - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement