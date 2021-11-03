Manisa Şoförler Odası'ndan Başkan Ergün'e teşekkür - Son Dakika

Toplu ulaşım ve taksilerin durumunun yanı sıra şoför esnafının sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Oda Başkanı Karağaç, pandemi döneminde verdikleri destekler ve taksi durakları ile ilgili yapılan düzenlemeler nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, yönetimi ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün de yer aldı. Toplu ulaşım ve taksilerin durumunun yanı sıra şoför esnafının sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Oda Başkanı Salih Karağaç, "Pandemi sürecinde Başkanımız Sayın Cengiz Ergün Bey'e, bilhassa toplu taşıma esnafımıza vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda da şoför esnafımızla ilgili yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı kendileriyle görüş alışverişinde bulunmak istedik. Ayrıca taksici esnafımızda yıllardan beri kanayan bir yara olan durak ve depolama alanlarının olmayışından dolayı kendileri sağ olsun, duraklarımızı yaptılar. Tahmin ediyorum, Kasım ayında da 5 tane daha durağımız gelecek. Bu vesileyle de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni hizmet binasında pandemi nedeniyle ziyarette bulunamamıştık. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını da diliyoruz. Sayın Başkanımıza gösterdikleri nezaket nedeniyle de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şoför Esnafına Hayırlı İşler Diledi

Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, göreve geldikleri ilk günden itibaren Manisalıların, Manisa'da yaşayan her bir bireyin mutluluğu ve huzuru için çalıştıklarını söyledi. Şoför esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Ergün, imkanlar ölçüsünde destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde MCBÜ akademisyenlerince hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik eserden armağan etti.