MANİSA Sokağa çıkan Kumçiftlik: Evde otura otura, ayaklarımız şişti - Son Dakika

Sokağa çıkan Kumçiftlik: Evde otura otura, ayaklarımız şişti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bugün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan 68 yaşındaki Yusuf Kumçiftlik, "Dışarı çıktığımız için mutluyuz. Evde otura otura, ayaklarımız şişti. Çıktık biraz dolaşmaya. Şansımıza güzel havanın keyfini yaşıyoruz. Damadımla da telefonda görüntülü bayramlaştık" dedi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar, belirli saatlerde getirilen serbestlikle yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıktı. Bir hafta aradan sonra evlerinden çıkan vatandaşlar, sokaklarda ve caddelerde yürüyüş yaptı, parklarda oturdu. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, mutlu olduklarını belirtti.

Koza Pazarı Parkında oturan 68 yaşındaki Yusuf Kumçiftlik, dışarıda bulunmaktan oldukça mutlu olduğunu söyledi. Bir yandan güzel havanın tadını çıkartan Kumçiftlik, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde uzakta olan damadıyla telefonda görüntülü bayramlaşmanın sevincini de yaşadı. Kumçiftlik, "Dışarı çıktığımız için mutluyuz. Evde otura otura, ayaklarımız şişti. Çıktık biraz dolaşmaya. Şansımıza güzel havanın keyfini yaşıyoruz. Damadımla da telefonda görüntülü bayramlaştık" dedi.