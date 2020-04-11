Manisa sokağa çıkma yasağına uydu - Son Dakika

Manisa sokağa çıkma yasağına uydu

SOKAĞA çıkma yasağının ilk gününde Manisa ve ilçelerinde yollar, caddeler ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyduğu görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Manisa'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilk gününde Manisa sokakları boş kaldı. Manisa'nın önemli noktalarından Spil Dağı'nın eteklerinde bulunan Ağlayan Kaya, Manisa'nın kurtuluş tarihinin simgesi haline gelen 8 Eylül Havuzu ve cadde sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, bölgelerinde yaya ve araçlarıyla devriye görevi yürüterek sokakta gezen vatandaşlara gerekçelerini sorarak kimlik kontrolü yaptı. Şehzadeler ilçesinde motosikletiyle Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerinde seyir halindeki bir sürücü, eşine ilaç almak için çıktığını belirtti. Yunusemre ilçesinde ise Afgan uyruklu 2 kişi, sokağa çıkma yasağından haberlerinin olmadıklarını belirtince, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

İLÇELER DE YASAĞA UYDU

Manisa'nın ilçelerin de durum değişmedi ve vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu. Üzümün başkenti olarak bilinen Saruhanlı ve Alaşehir ilçelerinde kentin simgesi haline gelen Saruhanlı Üzüm Heykeli Meydanı, Alaşehir Cumhuriyet Meydanı ve Sevgi Yolu'da sessizliğe büründü. Durum Turgutlu, Selendi, Soma ve Köprübaşı ilçesinde değişmedi. Bu ilçelerde de vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu.