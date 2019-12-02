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Manisa sokaklarında fotoğraf eğitimi

7 saat önce

Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Fotoğraf Sanatçısı Dr. Alahattin Kanlıoğlu Manisa'da fotoğraf söyleşisi düzenledi.

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Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Fotoğraf Sanatçısı Dr. Alahattin Kanlıoğlu Manisa'da fotoğraf söyleşisi düzenledi. Öte yandan Fotoğraf Sanatçısı Kanlıoğlu tarafından dernek üyelerine Kocatepe Mahallesinde uygulamalı eğitim verildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli "Yaşam Işığım Fotoğraf" Projesi kapsamında MAFOD, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Fotoğraf Sanatçısı Dr. Alahattin Kanlıoğlu'yu konuk etti. Fotoğraf Kafe'de düzenlenen söyleşide Kanlıoğlu'nun "Yaşadığım Şehir İzmir", "Myammar", "Bremen'de Dans" ve "İzmir kuş pazarı" isimli gösterileri ilgiyle izlendi. Söyleşi sonrası Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara tarafından Kanlıoğlu'na plaket takdim edildi.


Söyleşi sonrası Manisa'da kalan Kanlıoğlu, ertesi gün dernek üyelerine Kocatepe Mahallesinde uygulamalı eğitim verdi. Fotoğraf Kafe'yi çok beğendiğini dile getiren Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Fotoğraf Sanatçısı Dr. Alahattin Kanlıoğlu, "Manisa'ya gelmekten dolayı çok mutluyum. Fotoğraf üretilen, konuşulan, eğitimi verilen çok keyifli bir mekan olmuş. Ortaya çıkması için destek ve emek vermiş olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ilgili birim görevlileri olmak üzere MAFOD Başkanı Nazmi Hocama, Başkan Yardımcısı Uğur Hocama ve merkezin hazırlanmasında emek ve mesai harcayan dostlarıma teşekkürlerimi ve tebriklerimi iletiyorum. Hep birlikte fotoğraf dolu nice zamanlarımız olsun" dedi. - MANİSA

Ege Üniversitesi, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:41 Kaynak: İHA
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