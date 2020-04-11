MANİSA Soma'da fırıncılardan evlere ekmek servisi - Son Dakika

Soma'da fırıncılardan evlere ekmek servisi

MANİSA'nın Soma ilçesinde, karantina nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ayağına fırıncılar ekmek servisi yapıyor.

İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta, 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağına karar verdi. Sokağa çıkamayan vatandaşların ayağına fırıncılar ekmek servisine başladı. Soma'da da fırıncılar, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Ekmek satışının iki gün boyunca bu şekilde yapılacağını ifade eden fırıncı Mustafa Güllü (43), "Aracımızla mahalleleri gezerek ekmek satışına başladık. Bizleri telefonla arıyorlar ya da WhatsApp üzerinden konum atıyorlar. Bizler de hemen gidiyoruz. Ekmek ve unlu mamullerini vatandaşların evine kadar ulaştırıyoruz" dedi. Adalet Caddesi üzerinde pek çok vatandaş ekmek almak için evlerinden sepet sarkıttı. Kimi vatandaşlar ekmek almak için sokağa indi.