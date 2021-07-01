Üye Girişi
MANİSA SOMA'DA KADINA ŞİDDETE MÜDAHALE EDEN ŞEN: İÇİNDE İNSAN SEVGİSİ OLAN DUYARSIZ KALAMAZ - Son Dakika

MANİSA SOMA'DA KADINA ŞİDDETE MÜDAHALE EDEN ŞEN: İÇİNDE İNSAN SEVGİSİ OLAN DUYARSIZ KALAMAZ

01.07.2021 11:37

MANİSA'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Turgay Çelik (42) tarafından bir kafeteryada bardak ve meyve bıçaklı saldırıya uğrayıp darp edilen İmran Çelik'e (34) yardıma koşan İsmail Şen (65) ve arkadaşı Zuhal Yurttaş (46), DHA'ya konuştu.

MANİSA'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Turgay Çelik (42) tarafından bir kafeteryada bardak ve meyve bıçaklı saldırıya uğrayıp darp edilen İmran Çelik'e (34) yardıma koşan İsmail Şen (65) ve arkadaşı Zuhal Yurttaş (46), DHA'ya konuştu. Toplumun bu konudaki tepkisizliğinden dert yanan Şen, "İçinde insan sevgisi olan buna duyarsız kalamaz" dedi. Zuhal Yurttaş ise, "Türk toplumundan ve tüm beylerden ricam kadına şiddet bitsin artık. O bebek orada zarar görebilir, ölebilirdi. O kadın da ölebilirdi? diye konuştu.

Olay, pazartesi günü saat 18.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Soma'daki maden faciasında 2 çocuğunun babası olan eşini kaybeden İmran Çelik, yaklaşık 1,5 yıl önce özel bir maden şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Turgay Çelik ile ikinci evliliğini yaptı. 4 ay önce bir kız çocuğu olan İmran Çelik, evlilikleri süresince sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 22 Mayıs'ta boşanma davası açtı. Turgay Çelik, boşanma davası ile ilgili konuşmak ve kızını görmek istediğini belirterek İmran Çelik'i kafeteryaya çağırdı. Beraberinde 4 aylık kızı ile kafeteryaya giden İmran Çelik ile Turgay Çelik arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sandalyesinden kalkan Turgay Çelik, masada bulunan su bardağını İmran Çelik'in başında kırdı, ardından meyve bıçağıyla 5 yerinden yaraladı. Bu sırada arka masadan oturan İsmail Şen ve arkadaşı Zuhal Yurttaş, yardıma koşup, öfkeli kocaya müdahale etti. Şen ve Yurttaş, çaresizce kendini korumaya çalışan İmran Çelik'e yapılan saldırıyı engellemeye çalıştı. Yaşanan dehşet anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Boynu ile sağ kulak ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan İmran Çelik, ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi. İmran Çelik, daha önce de defalarca şiddete maruz kaldığını son olarak 1 ay önce şiddet gördüğünü söyledi. Kafetaryanın sahibi Murat İnce ve çalışanlarıyla çevre esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edilen Turgay Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İNSAN SEVGİSİ OLAN DUYARSIZ KALMAZ

Turgay Çelik'e müdahale eden İsmail Şen ile Zuhal Yurttaş, yaşananları DHA'ya anlattı. Almanya'da yaşadığını, CNC operatörlüğü yaptığını ve emekli olduğunu anlatan Şen, tanıdıklarını ziyaret için Soma'da bulunduğunu söyledi. Arkadaşıyla kafeteryada oturdukları sırada olaya tanık olduğunu anlatan Şen, "O beyefendi, kadının arkasına dolandı. Bir anda kafasına bardakla vurdu. Panikledim. Elimdeki peçeteliği fırlattım. Ancak denk gelmedi. Arkasından üzerine çullandım. İtiş kakış oldu. Elindeki bıçakla hanımefendiye salladığını gördüm. Arkasından bana doğru bıçağı salladı. O an hiçbir şey hissetmedim. İnsanlık duygusu, hanımefendiye yardım etme duygusuyla hareket ettim. Bir kadın ve bebeğini o halde görünce masada duramadım" dedi.

"Aciz bir kadına kalkıp böyle bir şey yapıyorsa insan değildir" ifadesini kullanan Şen, toplumun duyarsızlığından yakınarak, "İçinde insan sevgisi olan buna duyarsız kalmaz" diye konuştu.

Zuhal Yurttaş ise gözlerinin önünde yaşanan olaya duyarsız kalamadıklarını söyledi. Şen'in masadan fırlamasının ardından kendisinin de şiddete engel olmak için koştuğunu anlatan Yurttaş, "Kendimi çok kötü hissettim. Orada bir kadın ve bebeğin hayatı söz konusuydu. Yanımdaki arkadaşım müdahale etmeye kalktığında ilk olarak anlamadım. Sırtım dönüktü çünkü. Kadının 'yapma etme' diyerek attığı çığlık seslerini duyunca ben de arkadaşımın peşinden fırladım. Tek mücadelemiz o an o kadına ve bebeğe zarar gelmemesiydi. Benim Türk toplumundan ve tüm beylerden ricam kadına şiddet bitsin artık. O bebek orada zarar görebilir, ölebilirdi. O kadın da ölebilirdi. Biz de zarar görebilirdik. Niyetimiz şartlar ne olursa olsun canımız pahasına hanımefendi ve bebeğinin kurtulmasıydı. Tek temennimiz, inşallah bu saatten sonra kadına şiddete bir dur denmesi" dedi.

MANİSA SOMA'DA KADINA ŞİDDETE MÜDAHALE EDEN ŞEN: İÇİNDE İNSAN SEVGİSİ OLAN DUYARSIZ KALAMAZ
MANİSA SOMA'DA KADINA ŞİDDETE MÜDAHALE EDEN ŞEN: İÇİNDE İNSAN SEVGİSİ OLAN DUYARSIZ KALAMAZ
MANİSA SOMA'DA KADINA ŞİDDETE MÜDAHALE EDEN ŞEN: İÇİNDE İNSAN SEVGİSİ OLAN DUYARSIZ KALAMAZ
MANİSA SOMA'DA KADINA ŞİDDETE MÜDAHALE EDEN ŞEN: İÇİNDE İNSAN SEVGİSİ OLAN DUYARSIZ KALAMAZ

İsmail Şen, Soma, Türk, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA SOMA'DA KADINA ŞİDDETE MÜDAHALE EDEN ŞEN: İÇİNDE İNSAN SEVGİSİ OLAN DUYARSIZ KALAMAZ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taraftarın kadroda görmek istemediği Tisserand ve Sadık Çiftpınar, takımda kalıyor 11:50 Taraftarın kadroda görmek istemediği Tisserand ve Sadık Çiftpınar, takımda kalıyor Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı 11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor 11:10 Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor
Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim 11:06 Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi 10:50 Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı 10:48 Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı
Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı 10:14 Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz 09:17 Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz

Son Dakika Haberleri
11:52 YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı
11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
11:10 Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu
11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
11:03 Dolar, düşüşünü sürdürüyor! 8,67'den işlem görüyor
10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı
10:48 Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek
10:14 Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı
YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı         
11:53
Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü         
11:37
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu         
11:06
Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı         
10:53
Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek         
10:49
Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi         
10:20
Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu         
09:57
Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar         
08:02
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 11:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MANİSA SOMA'DA KADINA ŞİDDETE MÜDAHALE EDEN ŞEN: İÇİNDE İNSAN SEVGİSİ OLAN DUYARSIZ KALAMAZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement