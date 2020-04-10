MANİSA Soma'da maden ocağında göçük 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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MANİSA Soma'da maden ocağında göçük 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
6 saat önce
MANİSA Soma'da maden ocağında göçük 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor (2 Hayatını kaybeden Ersin Özdoğan)
MANİSA Soma'da maden ocağında göçük 1 ölü, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor (2 Hayatını kaybeden Ersin Özdoğan)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:04 Kaynak: DHA
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