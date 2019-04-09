Manisa Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi 2 Ölü, 25 Yaralı
1 saat önce
Manisa Soma'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 25 yaralı(EK)(Tür: Yurt)
Manisa Soma
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:54 Kaynak: DHA
'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 25 yaralı(EK)
(Tür: Yurt)
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