Son Dakika Haberleri: Manisa Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi 2 Ölü, 25 Yaralı

Manisa Soma'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Devrildi 2 Ölü, 25 Yaralı

1 saat önce

Manisa Soma'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 25 yaralı(Tür: Yurt)

Manisa Soma'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 25 yaralı

(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:54 Kaynak: DHA
Soma, Güncel
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