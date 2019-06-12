Son Dakika Haberleri: MANİSA Soma'da yıldırım düştü 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu-1
Son Dakika Güncel Haber

MANİSA Soma'da yıldırım düştü 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu-1

2 saat önce

Soma'da yıldırım düştü 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef olduManisa'nın Soma ilçesinin kırsal Bayat Mahallesi'nde bir ev, bir ağıl ve bir hayvan damına yıldırım isabet etmesi sonucu, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu.

Soma'da yıldırım düştü 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu
Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Bayat Mahallesi'nde bir ev, bir ağıl ve bir hayvan damına yıldırım isabet etmesi sonucu, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu.
Soma'nın kırsal Bayat Mahallesi'nde, dün (Salı) saat 17.30 sıralarında, aniden bastıran gökgürültülü sağanak yağmurla birlikte bir ev, bir ağıl ve bir hayvan damına yıldırım düştü. Bayat Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı Özkan, eşi Ayşe Özkan, Ferdi Akçak, eşi Ayşegül Akçak, çocukları Eda Akçak, Seda Akçak, ve Yiğit Akçak, Saadet Yılmaz, kızı Ceylin Yılmaz yaralandı. Hayvan damındaki Muhtar Özkan'a ait bir inek de telef oldu. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesi ve Kırkağaç Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan 8'i tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunda yanıklar oluşan yaralı Ayşe Özkan'ın ise Soma Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
MANİSA Soma'da yıldırım düştü 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu-1
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:51 Kaynak: DHA
Manisa, Soma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parayı bulan uygarlığın simgesi ile para kazanıyorlar Mardin'de başıboş köpekler 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı! Almanya'da 12 yaşındaki Türk çocuk, spor salonunda asılı bulundu Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesi hakkında yeni açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 20:33:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MANİSA Soma'da yıldırım düştü 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı, 1 inek telef oldu-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]