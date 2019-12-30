Manisa Spil Dağı mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa Spil Dağı mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı - Son Dakika

Manisa Spil Dağı mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı

6 saat önce

Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü.

Manisa Spil Dağı mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı, System.String[]

Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü.


Manisa'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı Spil Dağı'nda yerini kara bıraktı. Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yağan kar sonrasında dağın yüksek kesimleri beyaza büründü. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı alçak kesimlerde 10 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü belirtildi. Yağan kar sonrası milli parka çıkan yollar da kapandı. Milli park ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları aralıksız devam ederken, güvenlik güçlerinin de zincirsiz araçların dağ yolunu kullanmasına izin vermediği öğrenildi.


Öte yandan kar yağışının bu gece de süreceği bildirildi. - MANİSA

Manisa, Yağan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
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