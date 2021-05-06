Manisa Spil Dağı Milli Parkında orman yangını - Son Dakika

Manisa Spil Dağı Milli Parkında orman yangını
06.05.2021 08:08
Manisa Spil Dağı Milli Parkında bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın Orman İşlerme Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Manisa Spil Dağı Milli Parkında bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangın Orman İşlerme Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın sabah saatlerinde Spil Dağı Milli Parkı içerisindeki ormanlık alanda çıktı. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın gözetleme kulelerinden ormanlık alandan dumanların yükseldiği fark edilmesi üzerine bölgeye hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Küçük bir alanda çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - MANİSA
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