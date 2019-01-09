Son Dakika Haberleri: Manisa Spil Dağı'nda Kar Keyfi

Manisa Spil Dağı'nda Kar Keyfi

31 dakika önce

Manisa'daki Spil Dağı'nda kar kalınlığının 20 santimetreyi bulmasıyla hem bu kentte yaşayanlar hem de İzmirliler kar hasretini giderdi.

Manisa Spil Dağı'nda Kar Keyfi, System.String[]
Manisa'daki Spil Dağı'nda kar kalınlığının 20 santimetreyi bulmasıyla hem bu kentte yaşayanlar hem de İzmirliler kar hasretini giderdi. Beyaz örtü Spil'de kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar soğuk havaya rağmen karın keyfini çıkardı.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Spil Dağı beyaza büründü. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Spil Milli Parkı'nda Uludağ'ı andıran görüntüler ortaya çıktı. Manisalılar kadar İzmirliler de kara olan hasretlerini gidermek için Spil'e koştu. Buradaki piknik alanında kar üzerinde bazı vatandaşlar mangal keyfi yaparken, bazı vatandaşlar da kar topu oynadı. Her zaman kar göremeyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Soğuk havaya rağmen karın tadını çıkaranlar, bölgede bulunan yabani hayvanlar için yiyecek bırakmayı da ihmal etmedi. Her mevsim ayrı bir güzelliğin yaşandığı Spil'de karla birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Beyaz örtünün kapladığı ağaçlar ve doğanın arasında bulunan köşk evleri görenleri kendine hayran bıraktı.

Karın keyfini çıkarmak için İzmir'den geldiğini belirten Süha Akçay, İzmir'de malum kar göremiyoruz. Buraya ilk defa geliyorum. Muhteşem bir manzara var. Biraz soğuk ama gelip görmeye değer dedi. Eşi Begüm Akçay da kartpostallık bir manzara olduğunu ifade ederek, İzmir'de şehir merkezinde kar yok. Biz de buraya geldik. Burada ortam çok güzel diye konuştu. Spil'e ilk kez geldiğini söyleyen Osman Yalçın, Buraya İzmir'den geldik. Çok soğuk ve alışık değiliz dedi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece olduğunu ve soğuk havaya alışkın olmadığını dile getiren Elmas Yalçın şunları söyledi

Burası çok güzel ama çok soğuk. İzmir'den geldik, karı pek bilmediğimiz ve karda yaşamadığımız için zorlandık. Manzarası karla birlikte çok daha güzel.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:35 Kaynak: DHA

İzmir, Manisa, Kar, Güncel
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