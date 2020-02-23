Manisa Spor Lisesi yarı finale yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa Spor Lisesi yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor

Manisa Spor Lisesi yarı finale yükseldi

7 saat önce

Okul Sporları Liseler arası Manisa Futbol İl Birinciliği Müsabakaları'nda şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları'na katılmaya hak kazanan Manisa Spor Lisesi, Aydın Kuşadası'nda düzenlenen Okul Sporları grup müsabakalarında 2 maçını da kazanarak yarı finale yükseldi.

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Okul Sporları Liseler arası Manisa Futbol İl Birinciliği Müsabakaları'nda şampiyon olarak Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları'na katılmaya hak kazanan Manisa Spor Lisesi, Aydın Kuşadası'nda düzenlenen Okul Sporları grup müsabakalarında 2 maçını da kazanarak yarı finale yükseldi.


Manisa Spor Lisesi ilk maçında İstanbul İkitelli Meslek Lisesi'ni 5-1 yenerken, ikinci maçında Bursa Orhangazi Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup etti ve yarı finallere katılmaya hak kazandı. Başarılı sporcular, müsabakadan sonra büyük sevinç yaşadı. Manisa Valisi Ahmet Deniz ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Antrenör Alper Dirik'i arayarak başarıda emeği geçenleri kutladı.


Öztürk: "Gençlerimizle gurur duyuyoruz"


Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Spor Lisesi futbol takımının katıldığı her branşta Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Futbolda çok yetenekli gençlerle Türkiye çapında başarılara koşulduğunun altını çizen Öztürk, "Spor Lisesi, örnek çalışmalarıyla başarılarına bir yenisini daha ekleyerek göğsümüzü kabarttı. Futbolda lokomotif illerin takımlarını geçerek bu başarıyı yakalamaları takdire şayan. Disiplinli çalışmaları sürdürdükleri takdirde yarı finalleri de geçip Türkiye Şampiyonası finallerine katılacaklarına, oradan da Türkiye derecesi elde edeceklerine inancım tam. Bu başarıda emeği olan antrenörlerimizi, futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun öncülüğünde, Valimiz Sayın Ahmet Deniz'in tam destekleriyle Manisa'yı her branşta en iyi yerlere taşımak için el birliğiyle çalışıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kuşadası, Türkiye, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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