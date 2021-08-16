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Manisa 'Sultani Çekirdeksiz Üzümü'ne sahip çıkıyor - Son Dakika

Manisa 'Sultani Çekirdeksiz Üzümü'ne sahip çıkıyor

16.08.2021 16:21
Manisa 'Sultani Çekirdeksiz Üzümü'ne sahip çıkıyor, System.String[]

Manisa'da paydaş kurumlar arasında yapılan iş birliğiyle, üzüm üretimi ve buna ilişkin tüm faaliyetlerin takibi ve geliştirilmesi amacıyla 'Manisa Üzüm Platformu' kuruldu.

Manisa'da paydaş kurumlar arasında yapılan iş birliğiyle, üzüm üretimi ve buna ilişkin tüm faaliyetlerin takibi ve geliştirilmesi amacıyla 'Manisa Üzüm Platformu' kuruldu.

'Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nde Coğrafi İşaret Tescilini Manisa'ya kazandıran Manisa Ticaret Borsası'nın ürünün marka değerinin korunması ve arttırılması adına önerisi, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün de fikir birliğiyle kabul edildi. Paydaşlık kültürüyle hareket eden ve sektöre sürekli pozitif katkı sağlamayı amaç edinmiş 3 kurumu, teknik imkan ve insan kaynaklarını bir araya getiren Manisa Ticaret Borsası, 'Manisa Üzüm Platformu'nu kurdu.

Manisa Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Selçuk Karabat ve platformda görev alacak, kurumların ziraat mühendisi kadrolarından oluşan teknik ekipleri katıldı. İmzalanan protokol ve oluşturulan platform ile ilgili bilgi veren Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Manisa Üzüm Platformu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve borsamızın her biri alanında uzman teknik kadrolarından oluşuyor. Sahanın büyüklüğü de dikkate alındığında platform çatısı altında ciddi bir çalışma takvimi uygulanacak. Manisa'nın en önemli üretim değerlerinden birisine, artık daha yoğun bir şekilde sahip çıkılmış olacak. Sektörün tüm halkalarına bilgi ve deneyimin yanı sıra gelişime yönelik yeni proje konuları da kazandırılmış olacak. Benzer bir işbirliğiyle çalışmalarına devam ettiğimiz, gönüllülük esasıyla değerli akademisyenlerimizin de emek verdiği, Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nün Avrupa Birliği'nde de tescil edilmesi yolculuğunda da platform üyelerinin hazırlayacağı materyaller kalite ve güvenilir gıda imajımızda çok faydalı olacak. Bu vesile ile Manisa ile özdeş üzümümüz ve bağlarımız için her zaman taşın altına elini koyan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müze, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'müze ve teknik ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise "Manisa Üzüm Platformu teknik anlamda çok profesyonel bir ekipten oluşuyor. Ekibin çalışmalarıyla elde edilecek donelerle hem Manisa bağlarında hem de Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nde geleceğe güvenle bakabileceğimiz bilgilere sahip olacağız. Manisa Üzüm Platformu'nun teknik ekibine süreçte kolaylıklar diliyor, Manisa Ticaret Borsamıza da bu işbirliğine öncülük ettiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Selçuk Karabat da platforma ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Platformda yer almaktan memnuniyet duyuyor ve hayırlı olmasını diliyoruz. Bir araya gelince Manisa bağları ve Manisa üzümü, üretiminden pazarlamasına kadarki her süreçte daha güçlü hale gelecek. İnanıyoruz ki platformun etkililiği hem üreticilerimizin uygulamaları nezdinde hem de diğer paydaşlarımızın da dahil olacağı çeşitli çalışmalarla genişleyecektir. Böylece platform çalışmalarında her ne kadar Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü'nün üretim ve pazarlama süreçleri esas alınmış olsa da mutabakatını yaptığımız amaçlar başarılması halinde topyekun Manisa ve insanımıza daha fazla sosyo-ekonomik kazanım olarak geri dönecektir. Bizler de bunu başarma arzusundayız"

Projenin amacı

Protokol imza programında yapılan açıklamaya göre, "Manisa Üzüm Platformu'nda görev alacak teknik ekip her 15 günde bir düzenli olarak ve gerekli hallerde daha yoğun şekilde arazi çalışmaları yapacak. Teknik ekip ayrıca, her sezonda kaliteyi etkileyen faktörler, kültürel mücadele, bilinçli zirai mücadele ve ekipman bakımı gibi bir veya birkaç konuyu öncelikli olarak ele alacak ve belirlenen konularda sektörün paydaşları üzerinde farkındalık oluşturmaya çalışacak. Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü üretimi yapılan ilçe tarım ve orman müdürlükleri, ziraat odaları, ticaret borsaları ile sektörün paydaşı Tariş, birlik ve kooperatifler, ihracatçı işletmeler, ilaç bayileri ve akademik çevrelerle temas kurulması ve çalışma ziyaretlerinde bulunulması da platformun faaliyetleri arasında olacak" denildi. - MANİSA

Manisa 'Sultani Çekirdeksiz Üzümü'ne sahip çıkıyor
Manisa 'Sultani Çekirdeksiz Üzümü'ne sahip çıkıyor

Metin Öztürk, Ticaret, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa 'Sultani Çekirdeksiz Üzümü'ne sahip çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


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