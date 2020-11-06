Manisa takımları Süper Lig takımlarıyla eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmalarında rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkan Manisa FK ve Turgutluspor'un rakipleri Süper Lig ekipleri oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Kupadaki ilk maçında Gümüşhanespor'u eleyen Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor ile eşleşirken, Sarıyer'i eleyen Turgutluspor ise yine bir başka Süper Lig takımı olan Yukatel Denizlispor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kupaya 3. Eleme Turu'nda katılan ve Gümüşhanespor'u 2-0 mağlup ederek adını 4. Eleme Turuna yazdıran Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor ile eşleşti. Manisa FK, rakibiyle deplasmanda tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek.

Kupada Manisa'yı temsil eden bir diğer ekip olan Turgutluspor da yine deplasmanda bir başka Süper Lig ekibi olan Yukatel Denizlispor ile bir üst tur için mücadele verecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Tur maçları 24, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaların gün ve saati daha sonra açıklanacak. - MANİSA