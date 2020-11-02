Manisa takımları tur için sahaya çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur mücadelesinde Manisa'nın 4 takımı 4. Tura yükselebilmek için 5 Kasım Perşembe günü sahaya çıkacak.

Üçüncü turda, tek maç eleme usulüne göre 5 Kasım Perşembe günü maçlarını oynayacak olan Manisa'nın 4 takımı 4. tura yükselebilmek için mücadele edecek. Manisa FK ve Akhisarspor maçlarını kendi evinde oynarken, Turgutluspor ve Somaspor deplasmanda bir üst tur için mücadele edecek.

5 Kasım Perşembe günü sahaya çıkacak olan Manisa takımlarının maçları şöyle: "Saat 13.00 Manisa FK- Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri), 13.00 Sarıyer- Turgutluspor (Yusuf Ziya Öniş), 13.00 Kahramanmaraşspor-Somaspor (12 Şubat), 15.30 Akhisarspor- Etimesgut Belediyespor (Spor Toto Akhisar)"

Manisa'yı 3. Lig'de temsil eden Manisaspor ise Ziraat Türkiye Kupasının 1. Turunda Bergama Belediyespor'a deplasmanda 1-0 yenilerek kupaya ilk turda veda etmişti. - MANİSA