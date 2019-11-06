Son Dakika Haberleri: "Manisa Tarım Fuarı" yarın açılıyor
Son Dakika Güncel 'Manisa Tarım Fuarı' yarın açılıyor

"Manisa Tarım Fuarı" yarın açılıyor

6 saat önce

Tekno Tarım Manisa 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7 Kasım'da kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Tekno Tarım Manisa 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7 Kasım'da kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Türkiye'nin birçok ilinden 100'ü aşkın üretici firmanın yer alacağı fuarda, sektörün öncü firmalarının yanı sıra bazı kurumların standı yer alacak. Fuar, çiftçileri bilgilendirmek amacıyla çeşitli seminerlere de ev sahipliği yapacak.

Tarım üreticileriyle firmaları buluşturacak fuar, başta Manisa Valiliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından da destekleniyor.

Ayrıca fuara katılan firmalar, KOSGEB desteğinden de yararlanabilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, bir tarım şehri olan Manisa'nın fuara sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Şehrin tarım faaliyetlerinin gelişmesi ve ürünlerin pazarlanmasında fuarın önemli yer tuttuğuna vurgu yapan Öztürk, tüm üreticileri fuara davet etti.

Bu yıl rekor katılımının beklendiği fuar, 10 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak.

Türkiye, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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