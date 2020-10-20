Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi - Son Dakika

Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi

20.10.2020 11:59
Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi, System.String[]

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında gıda ve alkollü içki denetimi yapıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında gıda ve alkollü içki denetimi yapıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü korona virüs hastalığına karşı aldığı tedbirler kapsamında gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla il genelinde denetim gerçekleştirildi. Öte yandan ekipler son dönemde artan kaçak içki ölümlerine karşı tedbir olarak da alkollü içki toplu tüketim ve satış yerlerini denetledi. Denetimlerde korona virüse karşı uyulması gereken hususlar, asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrolünün yanı sıra, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.

Gerçekleştirdikleri denetimlere dair bilgiler veren İl Müdürü Metin Öztürk; "Öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, işyeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları, virüsün yayılmasını önlemede büyük önem arz etmektedir. Bu konuda İl ve İlçe Müdürlüklerimizdeki kontrol görevlilerimiz gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara çok daha fazla dikkat edilmektedir. Son dönemde yaşanan kaçak içki ölümleri bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Alkollü içkilerin denetimi il ve ilçe müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından 5996 sayılı Kanun çerçevesinde, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği kapsamında üretim, dağıtım, depolama ve satış aşamalarında yapılmaktadır. Denetimlerde etiket kontrolü, bandrol kontrolü veya numune alınarak analiz sonucuna göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Etiket kontrolünde Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygunluk aranmaktadır. Bandrol kontrolünde ise TAPDK'nın sağladığı denetim cihazları ile içkinin sahte olup olmadığı denetim esnasında hemen değerlendirilebilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattı ile Whatsapp İhbar Hattı (0 501 174 0 174) vatandaşlarımızın ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin 7/24 hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaştıklarında bu numaraları arayabilir ya da İl ve İlçe Müdürlüklerimize bizzat başvurabilirler" dedi.

İki ayrı bölüm halinde gerçekleştirilen denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Müdür Yardımcıları Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli, Gıda ve Yem Şube Müdürü Defne Bacınoğlu, Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çınar Aydoğan ile denetim ekipleri katıldı. - MANİSA

Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi
Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi
Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi
Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi
Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi
Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi
Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi

Alkollü İçki, Kaçak İçki, Manisa, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak
Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde         
11:52
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor         
11:19
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu         
10:40
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 12:08:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden alkollü içki denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei