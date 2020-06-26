Manisa Tarım ve Orman Müdürlüğünden işletmelere korona virüs denetimi - Son Dakika

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başta fırın, pastane ve unlu mamul işletmeleri olmak üzere kasap ve market gibi aktif olarak üretim, satış ve dağıtım yapan işletmelere denetim yaptı.



Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gıda denetimlerine devam ediyor. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından başta fırın, pastane ve unlu mamul işletmeleri olmak üzere kasap ve market gibi aktif olarak üretim, satış ve dağıtım yapan işletmeler denetlendi.



Denetimler de Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Hakan Kırmızı da yer aldı.



Yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ve Bakanlığımızın korona virüs (Covid 19) tedbirleri ile ilgili genelgeleri doğrultusunda kontrol ve denetimlerine devam etmektedir. Halen içinde bulunduğumuz salgın sürecinde en yüksek tedbir ve özenin gösterilmesi gerektiğinden, halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerinin sağlanması için İl Müdürlüğü olarak gıda denetim ekiplerimiz, insan sağlığını koruyucu yönde tedbirler almaya ve uygulamaya devam edecektir" dedi.



Pandemiyle mücadele sürecinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına bakıldığını belirten Öztürk, "Pandemiyle mücadelede normalleşme süreci içerisinde yapmış olduğumuz denetimlerimizde; kahve, lokanta ve benzeri toplu tüketim işletmelerinde hijyen kuralları çerçevesinde masalar arası mesafenin 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, gıda işletmelerinin girişlerinde ve işletme içinde uygun yerlerde el hijyeni için dezenfektan bulundurulması, maskesiz müşterilerin işletmeye alınmaması yönünde bilgilendirmeler yapılmaktadır. Toplu tüketim yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, işyeri davranış kuralları ve personel hijyeni gibi kurallara sıkı sıkıya uymaları, yeni normalleşme sürecinde virüsün kısa sürede kontrol altına alınmasında büyük önem arz edecektir" ifadelerini kullandı.



Yapılan denetimlerde işletmelere eksikliklerini tamamlamaları konusunda uyarıda bulunulurken, denetimlerin devam edeceği belirtildi. - MANİSA