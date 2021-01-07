Manisa tarımı ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 yılının değerlendirildiği, 2021 yılının ise planlamasının yapıldığı 'Yıllık Değerlendirme ve Planlama Toplantısı'nda, 2020 yılında yapılan çalışmalar, ilin gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki genel durumu, tarımsal yenilikler, çiftçi sorunları ve çözümleri konularında değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müdürü Öztürk Manisa'nın tarımsal anlamda birçok üründe ilk sırada yer aldığını belirterek, "Manisa tarımı ülke ekonomisine güç katmaya devam edecektir." dedi.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk'ün başkanlık ettiği toplantı 15 Temmuz Şehitler Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıya, İl Müdür Yardımcıları Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli, şube müdürleri ile 17 ilçe müdürü katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Metin Öztürk, Dünya genelinde ve Ülkemizde görülen küresel salgınla mücadeleden kaynaklı yoğun ve tempolu geçen bir yılı geride bıraktıklarını, il ve 17 ilçe müdürlüğünde görevli teknik personellerle birlikte bu zorlu süreçte bitkisel üretim, hayvansal üretim ve gıda konularında üreticileri ve tüketicileri bilgilendirmeye, onlarla birlikte aralıksız sahada çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Kısıtlamaların yaşandığı bir dönemde bile tarımsal üretimin durmadığını, Manisa'nın pek çok alanda birinci sırada kaldığını, tarım, hayvancılık ve gıda konularında kendini yenilemeyi başardığını söyledi.

Manisa birçok alanda ilk sıralarda

Manisa'da toplam 5 milyon 140 bin 691 dekar alanda bitkisel üretim gerçekleştirildiğine vurgu yapan İl Müdürü Öztürk, "Manisa sofralık çekirdeksiz üzüm ve toplam üzüm üretiminde ülke genelinde birinci sıradaki yerini korurken, sofralık zeytin, tatlı patates, etlik tavuk ve hindi varlığında ülkemizde birinci sırada yer almaktadır. Tütün ve kekik üretiminde ikinci sırada, yumurta tavuğu varlığı, turşuluk hıyar üretimi, salçalık biber üretimi ve salçalık domates üretiminde ise üçüncü sıradaki yerini muhafaza etmektedir. Manisa'mız ülke ihracatına yapmış olduğu katkılarıyla da göz doldurmaktadır. Ülkemizin geleneksel ihracat ürünlerinden biri olan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının tamamına yakını Manisa'dan gerçekleşmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın aldığı tedbirler, AB standartlarına uymayan pestisitlerin hızlı bir şekilde ülkemizde de yasaklanması, mevzuat değişiklikleri ile tüm sektör paydaşlarının beraber çalışmaları ve değerli Manisalı bağcıların üstün gayretleriyle ilaç kalıntısız tertemiz üzümler üretmekteyiz. 2020 yılında sofralık üzümde ihracat miktarımız 150 bin ton olup 110 milyon dolar gelir elde ettik. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracat miktarımız ise 247 bin ton olup, 500 milyon dolar gelirimiz söz konusu olmuştur. 2020 yılı içerisinde İlimizden toplam 545 bin 814 ton tarım ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda verilen Bitki Sağlık Sertifikası sayısı 37 bin 394 adettir. İlimizden yaklaşık 184 milyon adet Sofralık Yumurta, 5 milyon 615 bin 467 kilogram Kanatlı Eti ve Ürünleri, 11 milyon 57 bin 125 kilogram Süt Ürünleri, 18 milyon 140 bin 440 kilogram Kedi Köpek Maması ihracatı yapılarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır" dedi.

İl Müdürlüğünce son bir yılda, 91 milyon hayvanın sağlık taramasının yapıldığını söyleyen Metin Öztürk, 1 milyon 424 bin 215 hayvanın hastalıklara karşı aşılandığını kaydetti.

Gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü, 2020 yılı içerisinde gıda ve yem, üretim, toplu tüketim ve satış yerleri olmak üzere toplam 16 bin 596 işyerine 30 bin 130 denetim gerçekleştirildiğini aktaran Öztürk, verilen desteklemelere ilişkin ise şunları söyledi: "İlimizde bakanlığımız tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında uygulanan projelere, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi için, 83 milyon 125 bin 74 TL, Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi için, 7 milyon 272 bin 830 TL, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi için, 21 milyon 450 bin TL, Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi için; 21 milyon 52 bin 481 TL olmak üzere toplam, 132 milyon 901 bin 385 TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında 'Yem Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında yüzde 75 bakanlık hibesi yüzde 25'i çiftçi katkısı olarak finanse edilerek 15 ilçemizde 25 bin dekar alanda 1 milyon 500 bin TL ödenek ve 538 bin TL çiftçi katkısı ile 336 bin 250 kilogram adi fiğ bitkisi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Manisa, tarım ve hayvancılığın yanında alternatif enerji kaynakları ile de adından söz ettiren bir il durumundadır. İklime bağlı kalmadan, kısmen ya da tamamen kontrollü olarak üretime imkan sağlayan örtü altı yetiştiriciliği Manisa'da giderek yaygınlaşmaktadır. Manisa Jeotermal Seracılıkta Türkiye İkincisidir"

"Türkiye tarımının gücüne güç katmaya devam edeceğiz"

İl Müdürlüğünce bitkisel üretim, hayvansal üretim ve gıda konularında pek çok projenin yürütülmesinin yanı sıra Bileşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile de ortak projeler yürütüldüğünü ifade eden Metin Öztürk, "2021 yılında da bilgi ve bilime dayalı sürdürülebilir bir tarım kenti oluşturma yolunda geleceğe yönelik planlarımızı belirleyerek, bu planlarımızı gerçekleştirmek için somut adımlar atmaya devam edeceğiz. Hedefimiz Manisa'yı modern tarım ve hayvancılık yönüyle ön plana çıkartmak, kaliteli ürün üreterek ürünlerimizin dünya pazarlarındaki yerini artırmaktır. Türkiye tarımının gücüne güç katmaya gururla devam edeceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Toplantı Şube Müdürlerinin sunumları, kurumun personel dağılımı, gıda, tarım ve hayvancılığın Manisa'daki genel durumu, ekim alanları, hazırlanan ve devam eden projeler, gıda denetimleri, Bakanlıkça gerçekleştirilen desteklemelerin rakamsal durumu gibi konular ile devam ettikten sonra soru, cevaplar ve çözüm önerilerinin karara bağlanması ile sona erdi. - MANİSA