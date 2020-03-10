Manisa tarımında yeni dönem - Son Dakika
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Manisa tarımında yeni dönem

6 saat önce

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, eğitim, yayın ve danışmanlık hizmetleri kanallarına bir yenisini daha ekledi.

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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, eğitim, yayın ve danışmanlık hizmetleri kanallarına bir yenisini daha ekledi. Pilot bölge olarak seçilen Akhisar, Salihli ve Turgutlu ilçelerindeki çiftçiler, Whatsapp Çiftçi Danışma Numarası üzerinden mesajlarını ileterek, konusunda uzman mühendis ve veterinerlere; desteklemeler, tarımsal ve hayvansal üretimle ilgili sorularını anında iletip, cevap alabilecekler.


Manisalı çiftçilere tarımsal anlamda her konuda danışmanlık hizmeti verilecek olan 'Whatsapp çiftçi danışma hattı' hakkında bilgi veren Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "İl Müdürlüğümüz, saha çalışmaları, internet ve sosyal medya uygulamalarından sonra şimdi de 'Whatsapp çiftçi danışma hattı' ile çiftçilerimize danışmanlık hizmetini başlatmıştır. Projemiz başlangıçta üç ilçemizde; Akhisar, Salihli ve Turgutlu İlçelerimizde uygulanacaktır. Çiftçilerimiz Akhisar İlçemizde 0 552 688 20 42, Salihli İlçemizde 0 552 439 07 80 ve Turgutlu İlçemizde 0 551 027 34 45 nolu whatsapp numaralarına yazılı, sesli veya görüntülü mesajlarını atabileceklerdir. Böylece çiftçilerimiz tarlasından, bağından, bahçesi veya ahırından hattımıza mesajlarını atarak anlık olarak tarımsal ve hayvansal üretime yönelik sorunlarını iletme, çözme, bilgi paylaşma ve bilgi alma imkanına sahip olacaklar, sorunlarına en hızlı ve etkili bir şekilde çözüm imkanı bulacaklardır.


Uygulamamızın üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmasını temenni ediyorum." dedi. - MANİSA

Salihli, Akhisar, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:07 Kaynak: İHA
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